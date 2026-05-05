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    首頁 > 生活

    高捷去年獲利0.82億、連2年賺錢 捷運局：還有累積虧損1.03億

    2026/05/05 09:21 記者王榮祥／高雄報導
    高雄捷運公司去年獲利概估約0.82億元，連續兩年賺錢，但疫情期間累積虧損還有1億元。（記者王榮祥攝）

    高雄捷運公司去年獲利概估約0.82億元，連續兩年賺錢，但疫情期間累積虧損還有1億元。（記者王榮祥攝）

    高雄捷運公司去年營運獲利概估0.82億元，也是疫情後連續2年有賺錢!高市捷運局強調高捷非常努力，不過疫情期間累計虧損還有1.03億元。

    捷運局在議會報告中說明，高雄捷運公司自2017年度起即彌平累積虧損、維持獲利，並依約給予市府營運回饋金，不料2020至2022年間遭遇疫情衝擊，運量大幅減少，營運也呈現虧損，市府則循興建營運合約機制、完成動撥平準基金作業挹注。

    疫情過後，高捷積極拓展各項事業，加上演唱會經濟、冬日遊樂園等高市人氣活動引爆搭乘人潮，讓高捷運量持續推升；前年擺脫疫情困境，獲利約0.71億元，去年獲利概估約0.82億元，也是疫情後連續第二年有賺錢，彌補累積虧損後，尚有累積虧損1.03億元。

    高捷現有紅、橘兩路線（十字形），營運長度約44公里，共38站（O5、R10交會，美麗島站），去年全年度每日平均運量達19.5萬人次、創歷史新高。

    高雄捷運公司去年日均運量創下19.5萬人次紀錄。（記者王榮祥攝）

    高雄捷運公司去年日均運量創下19.5萬人次紀錄。（記者王榮祥攝）

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