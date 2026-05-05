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    首頁 > 生活

    過馬路如百米衝刺 中市建設局長：本月上旬有機會改善

    2026/05/05 09:17 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市環中路黎明路口長達80公尺，但綠燈秒數只有90秒，過馬路如同衝百米。（記者蘇金鳳攝）

    台中市環中路黎明路口長達80公尺，但綠燈秒數只有90秒，過馬路如同衝百米。（記者蘇金鳳攝）

    台中市環中路、黎明路口有寬達80米的道路，但過馬路只有90秒，讓每次要過此一路口的民眾如衝百米，才能安然過關，老人家更是卡在半路，面對此一民怨，建設局長陳大田表示，5月上旬有機會進場施工改善。

    由於台中市環中路、黎明路口的路口相當大，長達80公尺，附近居民反映多年，希望改善，不要每一次過馬路如同衝生死關，不少議員也在議會反映，陳大田表示，有機會會在5月上旬施作。

    陳大田表示，此路口相當大，超過80公尺，90秒要過馬路，年輕人要通過就有點急，更何況長輩，此一舊的設計不是有錯誤，而是已不符現在交通安全的需求，像如此長的路口，沒有停等區、沒有庇護島、行穿線也未退縮。

    陳大田強調，此路的問題在於是一半是重劃區，還有道路的保固期，因此相關單位就想，是否等到保固期過後再改善，但公共安全不能等待，因此決定提早施作。

    建設局進一步說明，此案改善經費約2千萬元，已完成發包訂約，施工期間將採分區分階段方式辦理，並加強交通維持措施。此外，該案已納入人本交通改善計畫。

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