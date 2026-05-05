中埔媽祖突降駕「該回家了」 竟是草山朝天宮「失聯」百年三媽

嘉義中埔鄉石硦村南勢埔林姓宗親送別天上聖母前幫聖母換上新神衣。（林文峰提供）

嘉義中埔鄉石硦村南勢埔「林姓宗祠」奉祀逾百年的天上聖母，月前突降駕稱「機緣已到，該回番路鄉草山村朝天宮」，聽得大家滿頭霧水，但神意不敢違，林姓宗親會會長林文峰等人前往草山村拜訪朝天宮，經詢問廟務人員及多名耆老，確認該廟有尊三媽（天上聖母）失聯逾百年，「神蹟」令人嘖嘖稱奇。經進一步請示，在5月4日完成回駕儀式，南勢埔感謝聖母百年來的神威顯赫，草山村喜迎三媽回家。

南勢埔是個不到百人、以林氏宗親為主的小聚落，其「林姓宗祠」除供奉祖先牌位，也奉祀觀世音菩薩、枋王公、王爺公、天上聖母、太子元帥等列位神尊，近期每週二、五都在練乩。4月3日（農曆2月16日）天上聖母降駕稱「因機緣已到，該回番路鄉草山村（朝天宮）的時候了，請在此護持人力儘快安排」。

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林文峰與宗親不敢大意，前往草山村拜訪說起天上聖母降駕的指示，當下在場長輩都驚訝萬分，表示這段逾百年的傳言竟在今天揭開。因為老一輩流傳著朝天宮不知多少年前失落一尊三媽，至今仍未尋獲，而今媽祖竟然知道了要回朝天宮永居，不禁令人讚嘆，真是神蹟顯赫。

林文峰指出，透過練乩，媽祖親自點出其本來自草山朝天宮，當年有位從草山嫁來南勢埔的婦人，因為夫家不平安，回到草山偷偷將朝天宮6寸6神尊用布巾包裹帶回南勢埔，先是偷偷在家裡奉祀，後人才將神尊迎至「林姓宗祠」，接受南勢埔林姓親的香火。

經雙方一再商討，並在練乩過程再向聖母求證，於5月4日（農曆3月18日）上午9點15分起駕，南勢埔林姓族親上香鞠躬感謝聖母一百多年的護佑。9點45分從石硦出發，10點50分抵達草山，草山村民熱烈歡迎三媽回駕，11點15分入廟安座。

民俗專家廖大乙指出，媽祖「失聯」逾百年平和回駕是美事一樁，當年「偷媽祖」的婦人出發點良善，不會受到神的責罰，而人有人緣神也有神緣，這代表媽祖護庇南勢埔已告一段後，回到朝天宮會有更大的發揮。

嘉義中埔鄉石硦村南勢埔林姓宗親送別護佑部落逾百年的天上聖母。（林文峰提供）

嘉義中埔鄉石硦村南勢埔送天上聖母回駕。（林文峰提供）

番路鄉草山村朝天宮三媽駐駕中埔鄉石硦村南勢埔「林姓宗祠」百年。（林文峰提供）

番路鄉草山村朝天宮三媽「失聯」逾百年回駕安座。（林文峰提供）

番路鄉草山村朝天宮三媽「失聯」逾百年回駕。（林文峰提供）

番路鄉草山村朝天宮三媽「失聯」逾百年回駕。（林文峰提供）

番路鄉草山村朝天宮三媽「失聯」逾百年回駕。（林文峰提供）

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