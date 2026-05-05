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    首頁 > 生活

    逆襲王回來了！成大醫「最佳辯士」參選會長 金句連發正面對決

    2026/05/05 08:29 記者洪瑞琴／台南報導
    逆襲重返成大醫，楊承叡（右）再戰學生會長選舉成焦點。（圖擷自成大學生會選委會臉書直播畫面）

    逆襲重返成大醫，楊承叡（右）再戰學生會長選舉成焦點。（圖擷自成大學生會選委會臉書直播畫面）

    曾陷「最佳辯士」爭議、遭5校撤銷錄取的逆境，如今轉化為再次站上舞台的底氣。國立成功大學醫學系1年級生楊承叡，不只用分科測驗翻身考回成大，如今更投入學生會會長選戰，在政見發表辯論會上正面迎戰，成為本屆選舉最受矚目的焦點人物之一。

    回顧去年風波，楊承叡因備審資料中「最佳辯士」頭銜引發質疑，最終遭5校醫學系取消錄取資格。但他在短短1個多月內準備分科測驗，成功考上成大醫學系，被不少人視為「逆襲翻身」的代表案例。

    在昨（4）日晚舉行的學生會正副會長政見發表會與辯論會上，楊承叡單槍匹馬上陣，展現辯論實力與自信，發言金句頻出。他形容學生權益「像空氣一樣」，平時無感，一旦消失卻影響巨大，強調學生會的必要性與責任。

    他也提出對學生會角色的看法，指出「我們不是在選民意代表，而是在選行政代表」，強調學生會長應是民意支持下執行與推動政策的角色，「大家可能沒有察覺到這問題，但是我知道」，試圖引導「選民」重新思考學生自治的定位。

    另1組候選人則由同為大一的邱祐仁、劉啟曆搭檔參選，兩人在辯論中表現穩健，強調制度運作，並未以對手過去爭議作為攻擊主軸，而是聚焦學生會功能與權益爭取，展現「君子之爭」的選戰風格。

    雙方交鋒議題涵蓋多項校園關切重點，包括宿舍熱水供應、YouBike站點擴增、小東路交通改善、校慶封街遊行以及是否重啟18週或16週學期制度等。

    政見發表會於光復校區國際會議廳舉行，並同步於成大學生會選委會臉書直播。選委會呼籲學生踴躍參與，透過了解候選人政見，在5月6日至8日投票，選出最能代表學生聲音的學生會領導者。

    辯論會結束後，雙方握手致意，展現民主風度。（圖擷自成大學生會選委會臉書直播畫面）

    辯論會結束後，雙方握手致意，展現民主風度。（圖擷自成大學生會選委會臉書直播畫面）

    政見辯論會上，楊承叡（右）表情動作豐富。（（圖擷自成大學生會選委會臉書直播畫面）

    政見辯論會上，楊承叡（右）表情動作豐富。（（圖擷自成大學生會選委會臉書直播畫面）

    面對競選對手辯論攻勢，楊承叡（右）沈著應戰。（圖擷自成大學生會選委會臉書直播畫面）

    面對競選對手辯論攻勢，楊承叡（右）沈著應戰。（圖擷自成大學生會選委會臉書直播畫面）

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