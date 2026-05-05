為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鹿野鄉啟用台東縱谷線首座公共托嬰中心 委託專業團隊經營

    2026/05/05 08:00 記者黃明堂／台東報導
    鹿野鄉公共托嬰中心昨天啟用。（台東縣府提供）

    鹿野鄉公共托嬰中心昨天啟用。（台東縣府提供）

    台東縣政府於鹿野鄉設立「鹿野鄉公共托嬰中心」昨天啟用，這也是縱谷線首座公共托嬰中心，縣長饒慶鈴表示，縣府將持續建構完善托育服務網絡、減輕家庭育兒負擔，包括台東市樂齡大樓及海濱好室托嬰中心都在進行中，也規劃於池上鄉籌設托嬰中心。

    饒慶鈴指出，台東原有公私協力托嬰中心5站及私托6處，再加上鹿野站後，全縣收托數人數可達371名，接下來今年會陸續於新建之樂齡大樓及海濱好室設置托嬰中心，另規劃於池上鄉籌設托嬰中心，預計可再收托近百名幼童，另成功鎮托嬰中心也將開始規劃、太麻里鄉綜合社會福利館正在興建中，也將會設置托嬰中心。

    社會處長陳淑蘭說明，鹿野鄉公共托嬰中心由縣政府規劃設置並透過公私協力方式委託專業團隊經營管理，在空間規劃與環境設計上充分考量嬰幼兒發展需求，打造安全、舒適且符合幼兒發展的托育環境，並配置完善設備。中心將由具專業資格的托育人員提供0至2歲嬰幼兒日間托育服務，透過適齡發展活動與細緻照顧，陪伴幼兒在安全、穩定且充滿關懷的環境中健康成長。鹿野鄉公共托嬰中心的設立，也象徵縣府持續將托育資源向鄉鎮地區延伸，逐步縮短城鄉托育資源差距。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播