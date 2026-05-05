鹿野鄉啟用台東縱谷線首座公共托嬰中心 委託專業團隊經營

鹿野鄉公共托嬰中心昨天啟用。（台東縣府提供）

台東縣政府於鹿野鄉設立「鹿野鄉公共托嬰中心」昨天啟用，這也是縱谷線首座公共托嬰中心，縣長饒慶鈴表示，縣府將持續建構完善托育服務網絡、減輕家庭育兒負擔，包括台東市樂齡大樓及海濱好室托嬰中心都在進行中，也規劃於池上鄉籌設托嬰中心。

饒慶鈴指出，台東原有公私協力托嬰中心5站及私托6處，再加上鹿野站後，全縣收托數人數可達371名，接下來今年會陸續於新建之樂齡大樓及海濱好室設置托嬰中心，另規劃於池上鄉籌設托嬰中心，預計可再收托近百名幼童，另成功鎮托嬰中心也將開始規劃、太麻里鄉綜合社會福利館正在興建中，也將會設置托嬰中心。

請繼續往下閱讀...

社會處長陳淑蘭說明，鹿野鄉公共托嬰中心由縣政府規劃設置並透過公私協力方式委託專業團隊經營管理，在空間規劃與環境設計上充分考量嬰幼兒發展需求，打造安全、舒適且符合幼兒發展的托育環境，並配置完善設備。中心將由具專業資格的托育人員提供0至2歲嬰幼兒日間托育服務，透過適齡發展活動與細緻照顧，陪伴幼兒在安全、穩定且充滿關懷的環境中健康成長。鹿野鄉公共托嬰中心的設立，也象徵縣府持續將托育資源向鄉鎮地區延伸，逐步縮短城鄉托育資源差距。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法