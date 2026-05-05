蓋工廠？疑建「生命會館」 新竹芎林跨黨派「反對到底」

新竹縣政府民政處長陳建淳（右2）跟縣議員陳星宏（右1）等說，民政處只要一收到檢舉業者實質違規設置殯葬設施就會開罰。（芎林鄉代劉名揚提供）

新竹縣芎林鄉第4公墓附近某處山坡地，被以蓋廠房倉庫為名取得建照，坊間言之鑿鑿，指業者實際要搞的，是跟殯葬相關的「生命會館」，鄉親人心惶惶。從議員、鄉長到多名代表，為此跨黨派起而喊「反」，有人發動連署抵制，縣議員陳星宏、鄉長黃正彪等也跟縣府陳情，且了解後續該如何因應。

鄉長黃正彪說，這個「廠房」預定地就在該鄉第4公墓附近的山坡地上，約530多坪，明明申請蓋的是廠房倉庫，但鄉親會不安，起於業者去年對外集資的理由，大方聲稱是要做殯葬。在立委徐欣瑩助理、縣議員陳星宏陪同下，他和鄉代林彭玉連、劉展源以及劉名揚，昨天一起拜會縣府相關局處，想了解核照的始末、未來縣府如何嚴格把關？

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縣議員陳星宏說，他會守在縣議會，跟鄉親一起反對到底。

鄉代劉名揚說，縣府產業發展處長陳盈州強調，山坡地丁建能做倉庫工廠，不能做殯葬設施，業者依法申請做「倉庫工廠」縣府所以發建照，未來業者申請使照時，也只能是倉庫工廠，不會同意業者變更。

農業處長傅琦媺允諾，會請同仁加強查察現場是否有違規使用，一經發現就立刻開罰。民政處長陳建淳也說，現況因還沒有出現殯葬設施，他們還無所憑據處罰，但未來只要業者違法變更使用被舉發，民政處就會連續開罰，並請產發處斷水斷電、註銷工廠使用執照。

而民進黨籍鄉代彭信康則發起連署抵制活動，因為他認為芎林鄰近竹東、關西，前往湖口治喪也很便利，鄉內不需要有殯葬設施。

為了反殯葬入鄉，新竹縣芎林鄉長黃正彪（前右1）跟鄉內各級民代一起到縣府陳情且了解後續該如何因應。（芎林鄉代劉名揚提供）

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