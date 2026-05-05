南投青宅未入住即繳息 議員要求研議補償

南投縣第一期青年住宅蓋45戶，有17戶已完成交屋。（資料照，記者張協昇攝）

南投縣政府在南投市文化路興建的第一期青年住宅，目前已有17戶交屋，惟議員沈夙崢指出，承購青年住宅民眾反映遲遲無法入住，且尚未入住就要開始繳交貸款利息，對經濟狀況普遍不好的青年而言相當不公平，要求縣府研議補償措施。

南投縣第一期青年住宅共興建45戶，包括3房型36戶、4房型9戶，其中3房型讓售價約683萬元，4房型最貴讓售價則為893萬元，均約市價8成。惟受房市低迷及限貸令等影響，部分中籤民眾放棄承購權，銷售狀況不如預期，仍有10多戶待售，有17戶已完成交屋。

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議員沈夙崢在議會質詢提出，青年因信賴縣府，才會選擇購買青年住宅，且都是人生第一棟房屋，但她接獲許多承購青年陳情，對驗屋、貸款及交屋期程有諸多疑慮，遲遲無法入住，且尚未入住就要開始繳交貸款利息。

沈夙崢強調，她過去即曾質疑青宅只售不租，可能面臨的風險，如今出現問題，縣府應檢討改善，針對尚未入住青宅就要繳息的青年研議補償措施，並積極協助剩餘未交屋青宅儘速完成驗屋及交屋程序，也作為後續青宅讓售模式借鏡，真正幫助年輕人解決居住問題。

縣府建設處長張洲滄答詢表示，部分青宅承購戶因找驗屋公司驗屋，驗屋過程比較謹慎仔細，所以延遲入住，且因依縣府與營建商及承購戶的合約內容，確實出現承購青年尚未入住就要繳息問題，將專案檢討改善。

南投縣青年位宅，承購青年抱怨尚未入住就要繳貸款利息。（資料照，記者張協昇攝）

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