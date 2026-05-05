雪霸連假意外頻傳！雪管處提醒高山症救援黃金準則

雪霸連假意外頻傳！壯年男山友發病受困 注意高山症救援黃金準則。（雪管處提供）

勞動節連假期間雪霸國家公園轄區並不平靜，接連發生高山症、失聯及翻車等多起意外。其中一名45歲壯年男山友攀登極具挑戰性的「聖稜線」時，於素密達山屋突發嚴重高山症無法行走，所幸靠著攜帶式加壓艙（PAC）與藥物苦撐，最終在地面救難人員與空勤總隊合作下，才順利吊掛下山。

雪霸國家公園管理處（下稱雪霸處）指出，此案傷患年僅45歲且有隊友同行，再次證明高山症的發生與體能好壞、年紀無絕對關聯。當時因山上氣候惡劣，搜救直升機受阻無法第一時間抵達，傷患從報案到獲救足足等待了三天，期間忍受劇烈嘔吐與不適。救難人員強調，PAC雖能爭取待援時間，但絕非萬靈丹，一旦症狀出現，唯有搭配藥物並即刻「下降高度」才是保命關鍵。

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雪霸處特別呼籲山友謹記高山症黃金準則：在高海拔地區，任何身體不適都應先視為高山症處理。尤其聖稜線等高難度路線，建議登山前一晚先於稍高海拔處過夜適應。若抵達核心深山區前已有徵兆，應果斷下撤。

「山都在，慢慢來就好。」雪霸處提醒，每一次成功救援背後，都是搜救人員在風雨中挺進的辛勞，請山友上山前務必做好體能與健康評估，切莫冒險強行前進。

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