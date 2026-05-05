今天立夏！氣象專家曝「濕熱伴隨劇烈降雨」：夏天要來了

林得恩提醒，今天是立夏，不僅氣溫上升、濕度增加，也因為是梅雨季節，要注意致災性的劇烈降雨。（資料照）

中央氣象署預報，今天（5日）東北季風稍減弱，北部、東北部及東部天氣仍稍涼；華南雲雨區東移，中部以北及東北部有短暫陣雨，北部及中部山區並有局部大雨發生的機率。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今天是「立夏」，正式預告夏天來臨，這段期間是「梅雨」季節，要注意致災性的劇烈降雨；同時氣溫上升、雨量增多，濕度也會增加。

林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，時序已經進入立夏，也正式預告夏天就要來了，不過距離真正酷熱的夏天，還是有一段時間。

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林得恩說，在此階段，由於冷、暖鋒交接並在台灣的上空滯留，帶來豐沛的雨水，形成陰雨綿綿的天氣，這也就是「梅雨」季節，要注意致災性的劇烈、集中降雨；同時，立夏時節由於氣溫上升、雨量增多、濕度增加，導致蚊蟲大量孳生，也要加強注意防範蚊蟲叮咬。

他提及，民間流傳的立夏節氣習俗，「立夏吃蛋，石頭踩爛」，意指「立夏」時節吃煮雞蛋、鴨蛋或鵝蛋，都能夠補養身體，預防因天熱而食慾不振、身體疲乏，讓身體強健百倍、精力十足，強壯到甚至可以用腳把石頭踩爛。

林得恩表示，另一個有趣的農諺，「立夏北，無水通磨墨」，意思是一旦立夏這一天吹北風的話，與原先預期盛行風場迴異，代表今年降雨會減少，乾旱的機會也就會大增，甚至會缺水到無法磨墨。

他補充，所幸今年立夏，環境風場轉為東風到東南風，環境水氣的供輸應該是趨於正常的機會比較大。

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