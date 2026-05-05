05/05 各報重點新聞一覽

總統賴清德二日出訪非洲友邦史瓦帝尼，在完成三天國是訪問後，預計今天上午可返抵國門。圖為賴清德總統出席恩史瓦帝三世國王國宴。（總統府提供）

自由時報

美國務院讚台灣是國際信賴夥伴 賴總統結束史國訪問 搭乘專機返台

總統賴清德二日出訪非洲友邦史瓦帝尼，在完成三天國是訪問後，預計今天上午可返抵國門。美國國務院對賴總統成功出訪表示，台灣是美國及許多其他國家信賴且有能力的夥伴，每位民選台灣總統都曾出國訪問邦交國，此類行程不應被政治化。

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軍購之爭》鄭麗文稱挺8000億版藍委是少數 趙少康反嗆：那為何強力動員施壓？

國民黨主席鄭麗文昨表示，立院黨團多數支持黨版「三八〇〇億元+N」，從來沒有動搖，要改成八〇〇〇億元的都是少數意見。對此，前中廣董事長趙少康反駁，如果鄭所言為真，這幾天國民黨就不用強力動員黃復興向黨籍立委施壓，今天根本不需要動員就一定會通過。

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自由日日Shoot》彰化市區車速破百公里 毒駕狂飆 撞死騎士和新婚女

三十歲男子高柏愷昨天開車在彰化市區高速狂飆衝撞，造成機車騎士慘死，又撞擊對向車道一輛轎車後翻覆，遭撞擊的轎車全毀，車內新婚不久的翁姓女駕駛及其施姓丈夫經送醫搶救，翁女傷重不治，新婚夫妻天人永隔，該起車禍共造成二死二傷，高男雖酒測值為〇，但經抽血鑑定後有安非他命反應，證實為毒駕釀禍，全案由警方擴大偵辦中。

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聯合報

開戶大增…全民瘋台股 指數站上4萬點

昨天是台北股市五月的第一個交易日，大盤指數在台積電領軍下開高走高，以大漲一七七八點、四萬○七○五點作收，首度站上四萬點大關，也改寫史上最大單日漲點與收盤新高紀錄。在台股今年以來大漲上萬點帶動下，證券開戶數也來到逾一四二○萬人的新高，但法人提醒，台股的融資餘額等指標顯示有過熱跡象，短線有震盪風險。

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賴總統離史返國搭同一專機 刻意關閉飛機身分資訊

賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼，我政府對於相關行程及賴總統何時返台保密到家。不過，台北時間昨晚六時五十分，賴總統去程搭乘的A340史瓦帝尼國王專機從史國起飛，預期賴總統搭乘該機返回台灣，根據推算，若專機直飛返台，賴總統可望今天上午返抵桃園國際機場。

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中國時報

賴清德搭史國專機 今返台

搭乘國王專機前往史瓦帝尼訪問的賴清德總統如何返台，備受矚目，總統府三緘其口。據史國媒體報導，有一架搭載賴清德的空中巴士A340專機於4日中午12時50分，也就是台北晚間18時50分，「悄悄地」自曼齊尼（Manzini）的國王機場起飛，但府方與外交部皆不回應。據推算，賴清德等一行人最快5日上午8時可抵台灣。

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謝龍介只做1任拚突圍 陳亭妃展跨黨合實力

年底地方選舉掀起「在野合」浪潮，深綠票倉台南市長選戰似有結構鬆動跡象，戰況較往年詭譎。《中國時報》專訪國民黨、民進黨市長參選人謝龍介及謝亭妃暢談選情。謝龍介整合藍營基本盤並與民眾黨合作，拋出「只做1任」主張，意外撬動民進黨內「妃憲」派系角力的裂痕；陳亭妃不只擁有中間及年輕族群選票，甚至打進眷村深藍鐵票區，展現「跨黨合」實力，部分檯面上挺謝的在野人士從民進黨初選就和陳亭妃站在一起，恐成謝難以整合的破口。

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國民黨主席鄭麗文昨表示，挺8000億版的藍委是少數，前中廣董事長趙少康反駁，那為何需要強力動員施壓？（記者陳逸寬攝）

三十歲男子高柏愷昨毒駕釀禍，BMW轎車翻覆在中華陸橋上。（圖：警方提供）

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