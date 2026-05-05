壽山動物園「大咖」動物相繼辭世 觀光局：將借展或交換大動物

壽山動物園人氣動物非洲象阿里辭世後，園內最大咖動物由白犀牛擔綱。（記者王榮祥攝）

壽山動物園3個月內有4隻「大咖」動物陸續辭世，引起關切，觀光局評估以學術交流或保育等機制，透過國際交流或借展模式，爭取像長頸鹿等大型動物進駐。

壽山動物園今年2至4月間，陸續有非洲象「阿里」、白老虎「昭海」、非洲獅「二哥」、黑熊奶奶「瑪莉」相繼辭世，4隻動物長輩均屬於園內資深、重量級成員。

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園方說明，動物園面積約13公頃，目前共住有70種、350隻動物，大象阿里離開後，目前園內最大咖（體積最大）的動物為白犀牛，族群數最多的則是30隻藍孔雀。

除高齡動物，其實園內也有不少新生命，去年新出生動物有水豚、迷你驢、沼林袋鼠、黑肚綿羊、絨鼠、狐獴及兔豚，共7種、45隻；去年還引進有鵜鶘、昏倒羊、侏儒羊、兔豚、庫你庫你豬、樹懶、羊駝等可愛溫和動物共14種、54隻。

市議員許采蓁質詢指出，除高齡動物辭世，她注意到經過更新的壽山動物園去年遊客數71萬人次，比前年86萬減少，提醒市府應設定未來定位；許采蓁同時肯定內門野森動物園運作概況，尤其具教育意義的規劃頗有意涵。

觀光局長高閔琳答詢，去年壽山參觀人數較少，主要是颱風天較多，颱風假與事後園區修復需較久時間，今年會努力回到應有水準。

至於高齡動物陸續辭世，除持續強化老年動物照護能量，園方也透過台灣動物園暨水族館協會，在國內、外找尋合適的交流或借展機會，爭取包括長頸鹿在內的大型動物駐園可能，讓新成員加入、讓動物園更添生氣。

日前過世的黑熊奶奶「瑪莉」晚年生活很愜意。（動物園提供）

壽山動物園非洲獅「二哥」。（動物園提供）

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