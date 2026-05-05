高齡長輩換照延後5月底上路 監理所盤點市區39處二段式換照

高齡長輩換照延後5月底上路。（記者陳文嬋攝）

高齡長輩換照新制延後5月底上路，高市受影響長輩達13.7萬人，監理所推動二段式換照，盤點市區39處地點，近期寄發換照通知書，長輩先到醫院體檢合格後，就近擇一地點上課、換照；偏遠地區以公所為主，一站式完成換照。

高齡長輩強制更換駕照從75歲下修至70歲，必須經醫院體檢合格，包括視力、聽力檢查等，並完成2小時安全教育課程，才能換照後駕車上路，有效期限至75歲止，監理所近期將分流寄發換照通知書。

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監理所盤點市區39處地點，推動二段式換照，除了鳳山區高雄區監理所、楠梓區高雄市區監理所、以及苓雅區、旗山區監理站外，阿蓮、茄萣、永安、大社、橋頭、鳥松等區規劃於公所上課、換照。

以大寮區規劃於社區活動中心、活力健康學堂2處最多，還有林園區廣應社區、梓官區梓信社區、路竹區文南社區、彌陀區彌靖里等活動中心，以及左營老人中心、岡山圖書館、仁武區赤山老人康樂活動中心。

另監理所協調12間駕訓班加入開班講習，長輩先到醫院體檢合格後可就近上課，監理所也將派員進駐駕訓班協助長輩，方便一併辦理上課、換照。

此外，偏遠地區以公所為主，包括旗津、田寮、甲仙、那瑪夏、桃源、茂林、六龜等，衛生所或醫院就在附近，推出一站式換照服務更方便，一次搞定體檢、上課、換照。

監理所表示，長輩逾期未換照不會註銷駕照，但駕車上路算違規行為，會開罰1800至3600元。

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