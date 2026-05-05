為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高齡長輩換照延後5月底上路 監理所盤點市區39處二段式換照

    2026/05/05 00:13 記者陳文嬋／高雄報導
    高齡長輩換照延後5月底上路。（記者陳文嬋攝）

    高齡長輩換照延後5月底上路。（記者陳文嬋攝）

    高齡長輩換照新制延後5月底上路，高市受影響長輩達13.7萬人，監理所推動二段式換照，盤點市區39處地點，近期寄發換照通知書，長輩先到醫院體檢合格後，就近擇一地點上課、換照；偏遠地區以公所為主，一站式完成換照。

    高齡長輩強制更換駕照從75歲下修至70歲，必須經醫院體檢合格，包括視力、聽力檢查等，並完成2小時安全教育課程，才能換照後駕車上路，有效期限至75歲止，監理所近期將分流寄發換照通知書。

    監理所盤點市區39處地點，推動二段式換照，除了鳳山區高雄區監理所、楠梓區高雄市區監理所、以及苓雅區、旗山區監理站外，阿蓮、茄萣、永安、大社、橋頭、鳥松等區規劃於公所上課、換照。

    以大寮區規劃於社區活動中心、活力健康學堂2處最多，還有林園區廣應社區、梓官區梓信社區、路竹區文南社區、彌陀區彌靖里等活動中心，以及左營老人中心、岡山圖書館、仁武區赤山老人康樂活動中心。

    另監理所協調12間駕訓班加入開班講習，長輩先到醫院體檢合格後可就近上課，監理所也將派員進駐駕訓班協助長輩，方便一併辦理上課、換照。

    此外，偏遠地區以公所為主，包括旗津、田寮、甲仙、那瑪夏、桃源、茂林、六龜等，衛生所或醫院就在附近，推出一站式換照服務更方便，一次搞定體檢、上課、換照。

    監理所表示，長輩逾期未換照不會註銷駕照，但駕車上路算違規行為，會開罰1800至3600元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播