為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北5大老鼠出沒熱區曝光！神人建「鼠蹤地圖」能查毒餌地點

    2026/05/05 06:21 即時新聞／綜合報導
    老鼠。（資料照）

    老鼠。（資料照）

    首次上稿 05-05 00:51
    更新時間 05-05 06:21

    自年初台北市大安區出現漢他病毒死亡病例後，台北越來越多目擊老鼠訊息，搞得市民人心惶惶。眼看蔣萬安市府至今毫無實際作為，甚至意圖甩鍋中央，有民間神人乾脆自行架設網站整理「老鼠出沒」地圖，讓鼠亂熱點一目瞭然。另外，台北市環保局也公布5大通報熱區，分別為大安、中山、中正、大同及萬華區。

    「安鼠之亂」延燒，近日有網友自行架設「見鼠地圖 Rat Radar」與「雙北地減鼠」等視覺化平台透過全民回報機制即時標註鼠蹤熱點與毒餌位置，藉由社群協作與數位工具，協助市民避開潛在衛生風險。

    「見鼠地圖 Rat Radar」除了追蹤鼠蹤，還有毒餌分布位置標註功能。這對家中有毛小孩的飼主而言是極為關鍵的資訊，能有效降低寵物在散步時誤食老鼠藥的風險。此外，該平台還設計了「捕鼠英雄榜」，透過趣味性的通報排名提升民眾的參與感，將枯燥的環境監測轉化為全民共同參與的城市衛生活動。

    「雙北地減鼠」平台以直觀的視覺化地圖著稱，無需註冊即可回報，讓資訊流通更為快速。地圖上密集的紅點直接顯示了鼠患的嚴重程度。從網站可以看到，信義商圈、大安森林公園等繁華地段也成為老鼠出沒熱點。

    台北市環保局長徐世勳4日指出，目前統計老鼠出沒「相對較多」的熱區集中在大安、中山、中正、大同及萬華這5個行政區，但「數量都不是非常高」，局處會努力做清潔。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播