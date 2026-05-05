台北5大老鼠出沒熱區曝光！神人建「鼠蹤地圖」能查毒餌地點

老鼠。（資料照）

首次上稿 05-05 00:51

更新時間 05-05 06:21

自年初台北市大安區出現漢他病毒死亡病例後，台北越來越多目擊老鼠訊息，搞得市民人心惶惶。眼看蔣萬安市府至今毫無實際作為，甚至意圖甩鍋中央，有民間神人乾脆自行架設網站整理「老鼠出沒」地圖，讓鼠亂熱點一目瞭然。另外，台北市環保局也公布5大通報熱區，分別為大安、中山、中正、大同及萬華區。

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「安鼠之亂」延燒，近日有網友自行架設「見鼠地圖 Rat Radar」與「雙北地減鼠」等視覺化平台透過全民回報機制即時標註鼠蹤熱點與毒餌位置，藉由社群協作與數位工具，協助市民避開潛在衛生風險。

「見鼠地圖 Rat Radar」除了追蹤鼠蹤，還有毒餌分布位置標註功能。這對家中有毛小孩的飼主而言是極為關鍵的資訊，能有效降低寵物在散步時誤食老鼠藥的風險。此外，該平台還設計了「捕鼠英雄榜」，透過趣味性的通報排名提升民眾的參與感，將枯燥的環境監測轉化為全民共同參與的城市衛生活動。

「雙北地減鼠」平台以直觀的視覺化地圖著稱，無需註冊即可回報，讓資訊流通更為快速。地圖上密集的紅點直接顯示了鼠患的嚴重程度。從網站可以看到，信義商圈、大安森林公園等繁華地段也成為老鼠出沒熱點。

台北市環保局長徐世勳4日指出，目前統計老鼠出沒「相對較多」的熱區集中在大安、中山、中正、大同及萬華這5個行政區，但「數量都不是非常高」，局處會努力做清潔。

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