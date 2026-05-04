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    首頁 > 生活

    澎湖國際海上花火節開幕綻放 1.3萬人湧入觀音亭

    2026/05/04 23:59 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖國際海上花火節開幕式，正式升空。（記者劉禹慶攝）

    澎湖國際海上花火節開幕式，正式升空。（記者劉禹慶攝）

    今年「澎湖國際海上花火節」今（4）日在馬公觀音亭園區盛大開幕，正式揭開為期近4個月的夏季觀光盛典。雖然今年以經典動漫IP《七龍珠Z》為主題，但受天候因素影響，船班縮減，無人機無法起飛，吸引近約1萬3000名民眾到場及海上花火船。

    開幕儀式由澎湖縣副縣長林皆興、議長陳毓仁及交通部中央氣象署長呂國臣等貴賓共同啟動，宣告「七龍珠Z－澎湖夏日花火大會」正式展開。林皆興表示，澎湖國際海上花火節已成為全台最具代表性的夏季觀光品牌之一，今年透過與《七龍珠Z》跨界合作，結合科技展演與多元化活動，進一步提升澎湖國際能見度。

    開幕場最受矚目的今年首場無人機展演，因受氣候條件影響，基於飛航安全考量，經專業評估後決定取消施放，最快要等到週4第2場才能升空。後續場次將持續依氣候條件滾動檢討與調整，並視天候狀況安排無人機展演。

    此次開幕煙火展演由日本知名煙火團隊 HIBIKIYA OMAGARI HANABI Inc. 操刀設計，為花火節24年來首次由國際團隊負責開幕場煙火編排。搭配《七龍珠Z》經典主題音樂，帶來長達12分鐘（720秒）、總發數超過14000發的煙火秀，包含35顆12吋高空煙火彈與三塔柱同步施放，花色種類高達119種。開幕晚會節目邀請十鼓—手合鐵鼓Cross Metal樂團震撼開場，並由Marz23、陳華及王識賢等藝人接力演出。

    澎湖國際海上花火節，由貴賓們按鈕啟動。（記者劉禹慶攝）

    澎湖國際海上花火節，由貴賓們按鈕啟動。（記者劉禹慶攝）

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