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    首頁 > 生活

    追思母愛！桃園觀音「5千株鐵砲百合」滿開成療癒景點

    2026/05/04 23:56 記者李容萍、余瑞仁／桃園報導
    追思母愛！桃園觀音「5千株鐵砲百合」滿開成療癒景點。（記者李容萍攝）

    追思母愛！桃園觀音「5千株鐵砲百合」滿開成療癒景點。（記者李容萍攝）

    母親節將至，位於桃園市觀音區廣青路、福新路口的「白千層鐵砲百合花園」近日滿開，而美麗花海背後藏著感人故事，這裡是園主李萬益為了追思、紀念母親而種下的百合花園，打算前來的民眾可要把握最後觀賞期；今年園區維持每人收取50元清潔費，即可入園拍好拍滿。

    李萬益的母親2013年3月因患淋巴癌，在台北榮民總醫院桃園分院接受化療，當時他放下工作全心陪伴，深怕留下遺憾，母子約定要在知名白千層林道旁的自家農地栽種百合花，送給醫護人員以感謝照顧，10個月後母親離世，他守約把首批百合花送到醫院，之後向專家請益，百合花越種越多且越開越美麗，園區逐漸成為知名景點。

    李萬益說，這片百合花園的誕生，源自追思母親而栽種，在多年細心照料下，花況一年比一年繁盛，也讓花園成為在地知名景點，今年翻種過後，鐵砲百合數量約有5000株，無論是近距離拍攝細節，或站上高處平台，甚至以空拍角度俯瞰，都能捕捉花海的動人景致，而且花園鄰近桃園國際機場，時常還能看到飛機低空掠過。

    園方也提醒，賞花時請沿著田間小徑行走，避免踩踏花圃；現場規劃免費臨時停車空間，另有百合切花與盆栽的販售，讓賞花民眾可以買花回家擺設。

    追思母愛！桃園觀音「5千株鐵砲百合」滿開成療癒景點。（記者李容萍攝）

    追思母愛！桃園觀音「5千株鐵砲百合」滿開成療癒景點。（記者李容萍攝）

    追思母愛！桃園觀音「5千株鐵砲百合」滿開成療癒景點。（記者李容萍攝）

    追思母愛！桃園觀音「5千株鐵砲百合」滿開成療癒景點。（記者李容萍攝）

    追思母愛！桃園觀音「5千株鐵砲百合」滿開成療癒景點。（記者李容萍攝）

    追思母愛！桃園觀音「5千株鐵砲百合」滿開成療癒景點。（記者李容萍攝）

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