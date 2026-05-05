客家竹編技藝式微 萬巒返鄉青年結合在地藝術家開課傳承

屏東縣萬巒鄉泗溝社區發展協會主辦「竹編技藝扎根」計畫，第一波「竹光初探，編製客家竹杯墊」課程。（陳怡晴提供）

屏東縣萬巒鄉泗溝社區發展協會主辦「竹編技藝扎根」計畫，第一波「竹光初探，編製客家竹杯墊」課程，由在地玉印霞飛手作坊的藝術家詹玉霞及林富章攜手返鄉青年陳怡晴開設客家竹簾編技藝傳承課程。協會指出，竹門簾是早期六堆地區重要的生活器物，如今工藝式微，開課盼傳承老一輩客家人的職人精神。

屏東縣萬巒鄉泗溝社區發展協會指出，竹簾不僅具備防蚊蟲、通風透氣及隱密性，更是過去嫁娶與新屋落成必添的喜氣行頭，但因時代變遷，替代品越來越多，以致工藝式微，但化學纖維門簾卻沒有透氣的功能，使用竹簾的習慣又逐漸被喚起。

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玉印霞飛手作坊說，感謝屏東縣萬巒鄉代表會，以及萬巒鄉公所的大力支持。在公部門對在地創生產業發展的重視與資源挹注下，促成了共同開設客家竹簾編技藝傳承課程，為萬巒鄉注入豐沛的文創能量。

陳怡晴說，計畫的核心目的是將實用器物轉化為極具收藏價值的藝術品。為了讓參與者全方位感受客家文化，課程中不僅教授手作技藝，更貼心安排在地客家美食體驗，讓鄉親們在手作交流之餘，也能透過味蕾深化對六堆客庄記憶的連結。

陳怡晴表示，初階課程因仍在試驗階段，因此採較小的餐墊或杯墊為主，後續還又再開了4堂課，目前已全面「秒殺」，屆時視狀況再開課，希望能夠讓這個結合客家人文化與技藝的工藝品，以更新更美的方式進入民居，DIY的成就感滿滿，更能打造客家的懷舊氛圍。

屏東縣萬巒鄉泗溝社區發展協會主辦「竹編技藝扎根」計畫，第一波「竹光初探，編製客家竹杯墊」課程，透過專用製具打造竹墊。（陳怡晴提供）

屏東縣萬巒鄉泗溝社區發展協會主辦「竹編技藝扎根」計畫，第一波「竹光初探，編製客家竹杯墊」課程。（陳怡晴提供）

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