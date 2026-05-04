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    首頁 > 生活

    台北文學館明年開幕！王欣儀憂珍貴典藏仍流浪 文化局擬找市有地暫存

    2026/05/04 23:54 記者董冠怡／台北報導
    台北市議員王欣儀（右）質詢文化局長蔡詩萍（左）。（擷取自議會直播影片）

    台北市議員王欣儀（右）質詢文化局長蔡詩萍（左）。（擷取自議會直播影片）

    台北市長蔣萬安2024年宣布，「台北文學館」落腳台北自來水事業處新建的「公館大樓」，議員王欣儀今（4）天在教育部門質詢表示，預計明年10月開幕並試營運，2028年3月正式營運，但相關台北文學資產保存與典藏進度規劃卻顯緩慢，目前暫存地張榮發基金會大樓明年期滿不再續約，這些珍貴的資產又該何去何從。文化局長蔡詩萍回應，12萬冊數量龐大，正在尋找合適的市有地存放。

    王欣儀指出，追蹤台北文學資產保存、典藏問題已一年多，但文化局始終回應「研議中」或「納入中、長期規劃」，大量文學典藏現暫放於張榮發基金會大樓，然該處合約明年期滿且不再續約，若至今仍無明確方案與存放地點，這些得來不易的瑰寶，將面臨無處可去的窘境，搬遷工程浩大不容拖延，台北市政府應盡快確立長期政策。

    蔡詩萍回應，短、中期方案是在北水處公館大樓的台北文學館，設計可容納兩2萬冊典藏空間，並且設置24小時空調環境儲存珍貴手稿。暫存於張榮發基金會的典藏品，尚未轉為台北文學館的財產，仍須經法定轉手程序，才能成為館藏。由於文物數量龐大，正在找尋合適的市有地，確保明年合約到期後能順利承租移撥。

    蔡詩萍也說，文化局已成立典藏委員會及制度，將優先處理1949年後及日治至光復時期的重要作家文獻，無論採取編列預算收購或由委員會審核接受捐贈，均已列入執行方式。長期來看，因空間尋覓較為困難，未來會與教育局、社會局協調，擬將長期典藏空間設於舊總圖。

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