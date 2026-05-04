北市年均3萬學生肥胖！1/3學校體適能未達標 16萬人視力不良

台北市議員汪志冰（左）針對學童健康問題，質詢北市府教育局長湯志民（右）。（圖取自議會直播影片）

台北市推動促進高中職以下學生運動健康的「150＋」計畫，市議員汪志冰今（4）日在教育部門質詢指出，111至113學年度統計，有3分之1學校年年未達60%低標；國小、國中與高中共26萬人受檢，平均每年肥胖人數達3萬人、視力不良人數16萬人，嚴重程度均隨不同學制而攀升，凸顯政策流於紙上談兵。北市教育局回應，持續落實並滾動檢討現行計畫，也結合免費午餐、鮮乳供應等營養政策，多管齊下，協助維護學生身體健康。

為提升學生體適能並養成規律運動習慣，台北市政府在教育部既有基礎下，推動「台北市中小學學生運動健康150＋實施計畫」，在校期間除了體育課，每天均應參與體育活動，每星期合計應逾200分鐘，促進身體發展並達到體重控制及視力保健。

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汪志冰表示，台北市111至113學年度整體學生體適能通過率表現，國小三年平均維持在65%、國中微幅衰退介於63%至64%、高中職不僅退步還連兩年低於60%，另每學年多達3分之1學校體適能未達60%低標。

她也提到，這3年來，每年平均有25萬8374人受檢，其中肥胖人數2萬9965人，國小肥胖率9%、國中13%、高中職15%，顯示學齡越高，肥胖人數越攀升。

視力部分，汪志冰說，平均同樣約26萬人受檢，有16萬1886人視力不良，一眼或兩眼視力未達0.9，不良率從國小45%升至國中74%、高中職82%，令人憂心。

教育局說明，體適能「通過率」是指學生在運動部規定的4項核心檢測中，達到常模百分等級25（中等）以上的比率，常見檢測項目包含心肺耐力（男生跑走1600公尺、女生800公尺，新制增加漸速耐力跑供選擇）、肌耐力（仰臥捲腹）、柔軟度（坐姿體前彎）及爆發力（立定跳遠），運動部定期更新常模，以符合當代學生成長趨勢，北市也據此精準掌握學生體測數據，作為政策滾動修正基礎。

教育局補充，從上述3個學年度來說，台北市整體通過率維持在62%左右，高於全國平均，針對通過率低於65%的學校，建立調訓制度，由健體輔導團辦理專修研習班，要求相關學校派員參加，並由輔導團實地到校指導，課程涵蓋體適能檢測精進、計畫分享及素養導向教學；另考量部分學校場地受限，有補助購置專業施測軟墊，並開發如「踏階練習」或「無障礙越野計畫」等簡易替代方案，解決空間不足的困境。

此外，在學生營養與全面照顧方面，透過提供免費午餐、推動鮮乳供應等營養政策，從基礎生理面補強學生體能發育所需，優化體育教學品質，確保體適能不只是年度檢測數據，而是轉化為學生成長過程中自發性的健康管理能力，從校園扎根落實「運動之都」的願景。

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