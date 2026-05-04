金門蘭湖公托中心揭牌首開「臨托」服務 縣府加碼送托育紅包

金門縣長陳福海說，少子化已成「國安問題」，如何讓年輕的父母敢生、願意生?政府應該從更多面向協助年輕的父母。（記者吳正庭攝）

金門縣蘭湖公辦民營托嬰中心今天啟用，縣長陳福海表示，5月開始，除第1胎子女送至公托或家園自付額只要1000元，其餘第2胎以後子女送公托自付額都是0元。縣府也表示，蘭湖公托同步增開公托中心「臨時托嬰」服務先例。

陳福海說，少子化已成「國安問題」，如何讓年輕的父母敢生、願意生？政府應該從更多面向協助年輕的父母，讓他們減輕負擔，與年輕的父母一起養，他們才有機會生得更多。

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行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允說，行政院正研議將現行「0到6歲國家一起養」的政策向上延伸，相信總統賴清德會在就職週年宣布相關的政策利多，讓更多家庭受惠，激勵年輕人願婚、敢生、樂養。

縣府表示，為鼓勵生育，減輕設籍並在金門送托幼兒家庭經濟負擔，繼年初公布生產補助每胎加碼3萬元，從5月開始，第1胎子女送至公托或家園，在扣掉中央補助跟地方加碼補助後，父母自付額降至1000元；第2胎以後的子女送至公托或家園，家庭自付額都是0元。另外，針對自行照顧嬰幼兒的民眾，縣府也規畫支持津貼，鼓勵育兒。

縣府並指出，因應現今生活型態，蘭湖公托中心首開其他公托的先例，率先提供臨時托嬰服務；這對於許多因應突發狀況，需臨時托嬰的父母，都能暫解燃眉之急。

縣府統計，金門有1處準公共化托嬰中心（羅伊頓托嬰中心）可收托100名幼兒。金城鎮有金城公托中心、東沙公托家園；金湖鎮有金湖公托中心；金沙鎮有太武社區公托家園、后浦頭公托家園；烈嶼鄉有烈嶼公托及后頭公托家園，加上新啟用的蘭湖公托中心，合計8處，約可收托207名幼兒。

布建中的金城（鳳翔公托）及金寧（金寧公托）及警光會館公托中心，合計可再增加140名收托量能。

金門蘭湖公托中心啟用，縣長陳福海（右七）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（右六）等人共同揭牌。（記者吳正庭攝）

金門蘭湖公托中心啟用，縣長陳福海（左一）到場和帶著小朋友的家長們寒暄。（記者吳正庭攝）

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