台中大坑9號步道如廁更便利！市府投入2千萬打造五星級公廁

大坑九號步道廁所不足，常困擾著山友，建設局將投入2千萬，興建五星級的廁所。（記者蘇金鳳攝）

台中市每年登大坑步道達200多萬人次，大坑9號步道則是最親民的步道，但廁所不足一直遭山友詬病。建設局長陳大田表示，將啟動改造計畫，預計投入2千萬，除了要興建五星級的廁所外，還美化附近環境，廁所將興建在機車停車場旁，成為陽光舒適的廁所。

台中市大坑步道以9號步道最受歡迎，除了好爬，也因為有農夫市集，成為市民、外縣市民眾相當喜歡的登山步道。不過，9號步道的廁所不足且過於簡陋，假日滿滿人潮，根本難以因應，因此有人建議在經補庫停車場興建。

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建設局長陳大田表示，9號登山步道的廁所，在登山口就有一處，地震公園也有，前一陣子設計好原本要啟動，但又有民眾建議在經補庫興建，但是經評估，經補庫附近會有捷運綠線延伸段的車站，還有遊客中心，效益會重疊。

陳大田表示，很多人希望九號登山口的廁所可以優化，前一陣子設計好原本要啟動，但有人建議設在經補庫停車場，經評估會與未來捷運綠線延伸的車站有所競合，因此將啟動計畫，投入2千萬元，在機車停車場旁興建非常舒適的五星級陽光廁所，並且美化附近的環境，讓大家來大坑步道登山，舒適又便利。

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