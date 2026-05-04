跨科開發吐司後發酵高度偵測器 東石高中奪全國專題競賽金牌

東石高中食品加工科學生蔡允喬、陳怡秀與電機科學生陳尚閎參加「全國專題實作競賽」獲食品群創意組全國第一名。（東石高中提供）

嘉義縣國立東石高中學生參加今年「全國專題實作競賽」，由食品加工科學生蔡允喬、陳怡秀與電機科學生陳尚閎跨科合作的「吐司後發酵高度偵測器之開發」，在老師黃淑婷與劉丁銘指導下，解決傳統烘焙過程中後發酵高度難以精準掌控的痛點，獲食品群創意組全國第一名。

東石高中校長蔡吉郎說，師生憑藉優異的跨科整合能力與AI科技應用，奪下食品群全國第一名及機械群第三名，展現解決真實問題的能力，學校今年創校百年，這正是「百年東高」持續進步的動力。

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「吐司後發酵高度監測器」主要解決烘焙過程中「發酵狀態難以量化」的問題，功用包括「非接觸式精密監測」，利用超音波回波技術，在不接觸、不破壞麵糰組織的前提下，精準測量麵糰表面高度；「發酵進度數位化」，將傳統「觀察麵糰是否變成兩倍大」的模糊感官判斷，轉化為公分單位的具體數值，即時顯示於OLED螢幕；「自動化高度偵測」，透過預設的增長目標，可偵測麵糰發酵高度；「達標提醒」，到指定位置時系統會自動透過LED 視覺閃爍與蜂鳴器聽覺警報同步提醒，避免發酵過度導致麵包變酸或塌陷；「提升烘焙穩定度」，幫助使用者記錄不同環境溫度下的發酵速度，建立專屬的烘焙數據庫。

蔡允喬說，在研發過程中最困難的是如何將食品科學的經驗轉化為電子感測數據，感謝電機科陳尚閎同學的技術協助與老師指導，將想像變成現實；指導老師黃淑婷表示，跨科合作大挑戰，學生必須學習不同領域，跨域能力的養成正是未來技職教育的核心價值 。

機械科由翁菀岑、張瑈芝兩位同學由詹俊毅老師與陳楷霖組長指導開發的「有掃就沒少—Ai 辨識與工具定位模組應用」，獲創意組第三名；作品結合當前最熱門的AI影像辨識技術，有效管理並定位工廠工具，避免遺失與浪費，具備極高的產業應用潛力。

「吐司後發酵高度偵測器之開發」解決傳統烘焙過程中後發酵高度難以精準掌控的痛點。（東石高中提供）

東石高中機械科學生翁菀岑、張瑈芝的作品「有掃就沒少—Ai 辨識與工具定位模組應用」，獲創意組第三名。（東石高中提供）

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