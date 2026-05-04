防治鼠害也能不投藥！屏科大「棲架」屢建奇功獲獎

草鴞站立於棲架，捕食老鼠的珍貴畫面。（屏科大野保所鳥類生態研究室提供）

昕昌公司協助推動草鴞生態服務給付計畫，目前已有近百公頃農地加入友善農地行列。（屏縣府提供）

台北市首善之都近期爆出「安鼠之亂」，北市府只投藥的模式引發毛孩爸媽及愛鳥人士緊張，台灣猛禽研究會已經示警。至於在曠野如何防治鼠害，國立屏東科技大學野生動物保育所（簡稱野保所）助理教授洪孝宇使用「棲架」多年，也確立在野外「生物防治」是兼顧環境永續的方法，他的相關研究獲得「第三屆台灣生物多樣性獎」的銀獎殊榮，盼持續以對地生態給付擴大生物防治。

野保所鳥類生態研究室長期關注野外生態，曾進行國內最早的猛禽農藥次級中毒事件的系統性研究，當時檢驗2013年至2015年的野外拾獲或救傷不治的猛禽死體中，共有高達6成可檢出「身負」老鼠藥，老鼠藥可判斷為猛禽野外死亡的因素之一。

洪孝宇指出，老鼠藥並不會第一時間造成鼠隻死亡，因此猛禽會去捕食已中毒但仍會活動的老鼠，體內毒性過高就會死亡，當時參考國外作法引進棲架，後續並協助農業部推動草鴞生態給付政策，每個月還能由政府發給付給配合永續環境的農家，既能守護農產又可保護瀕絕動物。

棲架吸引猛禽棲息 入田覓捕鼠

洪孝宇說，棲架架設在平坦的農田中，吸引猛禽棲息入田覓食捕鼠，有了鼠輩的「天敵」守護，農民不用再灑老鼠藥防治鼠害，現成正向循環，目前有約80位農民的120支棲架散布在100公頃左右的農田裡，希望猛禽棲架成為友善農業的標準配備，打造農田生態永續典範。

大都市中常見的猛禽如鳳頭蒼鷹、領角鴞會捕食老鼠，只依賴投老鼠藥將造成「非目標物種中毒」的連帶傷害，進而讓上述保育類猛禽壽命受到影響，屏科大特聘研究員孫元勳指出，猛禽同樣捕食已吃到鼠藥而虛弱的老鼠，這就會造成「次級中毒事件」，讓原本不是目標的猛禽受到嚴重影響，好不容易略有回復數量的族群將受到威脅的危機，他指出，都會區與野外地區以生物防治鼠害的策略不同，國外目前多以不侷限於鼠藥的多元方式防治。

吃食中老鼠藥的鼠隻而死亡的猛禽。（孫元勳提供）

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