潭子多處驚見大量死魚 環保局將持續追查污染源

潭子區復興路附近溪流出現死魚。（環保局提供）

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今天下午接獲民眾通報，指潭子區復興路附近溪流出現死魚，要求環保局立即查明原因。環保局表示，初步檢測水ph值、重金屬及含氧量數值正常，周永鴻要求不能說初步檢測沒問題就敷衍了事，環保局表示，明天將繼續追查上游有無其他污染源。

周永鴻表示，今天接獲民眾通報後，第一時間要求環保局稽查大隊到場處理，環保局表示，初步檢測水質重金屬及含氧量數值正常，已請河川管理單位清除死魚。但整條溪都是死魚，環保局說水質沒問題，那魚到底為什麼死的？死因不明就不能輕易結案。

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周永鴻也質疑死魚有無毒性？萬一不知情的民眾撈回家食用，後果誰負責？環保局有沒有將死魚帶回檢驗、釐清是否含有害物質？這些都是最基本的食安和公衛問題，環保局不能忽視。

周永鴻強調，突然出現這麼大量的死魚，不能一句水沒問題就想交代過去。他要求環保局儘速完成死魚檢驗及水質複檢，釐清確切死因並對外公布調查結果，給潭子鄉親一個交代。市府團隊趕快動起來。

環保局表示，附近居民表示，死魚已出現一兩天，由於該處溪流為北屯支線，大部分被覆蓋在路面下方，不排除是生活污水流入所致，今天檢測發現ph值、重金屬及水溫等皆未異常，明天將針對上游追看看有無其他污染源。

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