台南傳校長霸凌老師 市教育產業工會提3大呼籲求程序正義

有國小老師集體陳情，遭到校長霸凌，台南市教育產業工會呼籲堅守程序正義，避免政治操作。（台南市教育產業工會提供）

台南有國小傳出老師集體陳情，指遭到校長霸凌，民代也嚴厲抨擊，台南市教育產業工會今天聲明，全力守護校園和諧，並提出3大呼籲，請各界停止政治操作。

台南市教育產業工會指出，據了解，針對此行政爭議事件，以及相關團體言論，教育局長與督學罕見地前往該校，到各班逐一向老師們溝通；教育局若能在校長遴選之前更多方蒐集教師、家長、社區意見，應該可獲得更多的訊息。

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台南市教育產業工會也提出3大呼籲，第1是「堅守程序正義，反對未審先判」，任何校園行政爭議都應回歸既有法治機制調查；在調查結果正式公佈前，任何對當事人的定性指控、標籤化描述，均無助於解決校園問題。

台南市教育產業工會籲請教育行政主管機關依據法規公正辦理，保障所有教育人員在程序中的基本人權，確保調查過程不受輿論壓力干擾，回歸事實真相。

第2是「捍衛教育尊嚴，非個別團體之政治籌碼」，教師的勞動權與專業尊嚴是教育產業工會核心價值，不願見到校園行政溝通問題，遭特定組織轉化為攻擊同質團體的政治口水，甚至以此做為組織競爭工具。

第3是「呼籲理性對話、回歸教育本質」，校園行政運作之摩擦，應透過專業溝通與法治管道解決；教育行政首長的領導與基層教師之權益，均應受制度平等規範。

台南市教育產業工會將持續提供會員必要的法律與行政諮詢，確保教育現場不因個別爭議而淪為政治角力場。

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