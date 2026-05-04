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    首頁 > 生活

    桃園兒美館「藝起野」邀你野一場 518免費入館

    2026/05/04 20:59 記者李容萍／桃園報導
    不想睡遊戲社帶來《冬冬的第一次飛行》。（桃園市立美術館提供）

    不想睡遊戲社帶來《冬冬的第一次飛行》。（桃園市立美術館提供）

    初夏時節，桃園市兒童美術館將於5月16、17日在戶外草地舉辦「藝起野！」親子藝術活動，邀請民眾走進以自然為舞台的戶外空間，參與一系列適合親子共遊的多元體驗內容，在綠意之中感受藝術與生活的緊密連結，打造別具特色的城市文化風景。

    桃園市立美術館林詠能表示，「藝起野！」以「野餐 × 表演藝術 × 美術館戶外草地」為主軸，以兒童美術館戶外草地為核心場域，安排繪本音樂說故事、舞蹈結合戲劇的跨域演出及兩齣偶戲作品，邀請不想睡遊戲社、滋滋音樂故事屋、敦青舞蹈團、慢島劇團分別演出《冬冬的第一次飛行》、《小水滴環遊世界》、《魔鏡魔鏡告訴我》、《妮妮的小秘密》，讓參與民眾在輕鬆自在的野餐氛圍中，穿梭於藝術與自然之間，共享一場融合感官、創意與互動的親子藝術盛會。

    林詠能說，今年國際博物館日主題「博物館聯結歧異的世界：對話、諒解、包容」，與「藝起野！」三大核心精神深度呼應，5月18日當天，桃園市兒童美術館與橫山書法藝術館開放民眾免費入場參觀。兒童美術館當期展出「小旅人．大旅程」，橫山書法藝術館則推出「躲貓貓：王意淳書法創作展」，邀請民眾把握機會走入館舍，探索兩檔精彩展覽，感受藝術之美。

    敦青舞蹈團帶來《魔鏡魔鏡告訴我》。（桃園市立美術館提供）

    敦青舞蹈團帶來《魔鏡魔鏡告訴我》。（桃園市立美術館提供）

    慢島劇團演出《妮妮的小秘密》。（桃園市立美術館提供）

    慢島劇團演出《妮妮的小秘密》。（桃園市立美術館提供）

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