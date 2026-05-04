高雄壽山魔芋研究樣區 慘遭破壞

壽山魔芋研究樣區遭破壞。（翻攝自管處臉書粉專）

壽山魔芋研究樣區的告示牌遭毀損、器材也遺失!國家自然公園管理處晚間聲明，行為人恐涉及竊盜與毀損罪嫌，將依法蒐證、移送相關單位究辦。

自管處：將依法蒐證究辦

自管處指出，近期委託中山大學執行「壽山國家自然公園魔芋調查研究暨教育推廣計畫」研究樣區，發生告示牌遭毀損、及實驗器材遺失情形，已嚴重影響研究進行。

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自管處說明，壽山分布的臺灣魔芋與密毛魔芋為重要原生植物資源，但歷年觀察顯示其結實率具不穩定情形，遂透過此計畫進行分布調查、物候監測、遺傳分析及授粉生物學研究，作為後續保育管理與復育策略科學依據。

自管處表示，這次設置的白色網罩套袋實驗（bagging），為國際間研究植物授粉機制標準方法，本研究針對5株臺灣魔芋進行套袋處理，目的在於隔離不同授粉來源；釐清是否具自花授粉能力；比較自花授粉、昆蟲授粉及自然授粉對結實率之影響。

目前臺灣魔芋與密毛魔芋授粉機制尚缺完整研究，且開花期及可授粉時間極為短暫，為避免非目標昆蟲干擾研究結果，套袋依植株尺寸訂製，不影響植物生理狀態及族群發展，其須完整覆蓋花序，才能有效阻隔昆蟲進入，花謝後研究完成即移除，不會對植物造成長期影響。

計畫相關研究器材與設施，均已依法完成採集研究申請與審查程序，近期卻發生告示牌被破壞及設備遭取走行為，已影響實驗完整性與研究成果。

自管處提醒行為人涉竊盜與普通毀損，且須依民法等規定負損害賠償責任，將依法蒐證並移送相關機關究辦。

針對魔芋研究樣區遭破壞，自管處將蒐證究辦。（翻攝自管處臉書）

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