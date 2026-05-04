揮別淡水河！「大河之戀皇后號」今解纜遠航 赴菲國尋第二春

夕陽餘暉灑落在「大河之戀皇后號」優雅的白色船身上，這艘曾陪伴無數台北人度過浪漫時光的淡水河地標，今日正式解纜告別關渡碼頭，為其在台灣的航行歲月畫下句點。（資料照）

淡水河畔的經典地標，今日正式畫下句點。曾陪伴無數台北人度過浪漫時光的大型觀光遊輪「大河之戀皇后號」，在完成各項轉售交接手續後，於今（4日）正式告別關渡碼頭，準備前往菲律賓展開第二春。

由高雄三陽造船廠耗資約1.5億元台幣打造的「大河之戀皇后號」，於2007年正式下水。這艘船身長40公尺、寬10公尺，總噸位達500噸級，外觀仿造19世紀美國密西西比河的明輪船，三層樓的船身可容納345名乘客。該船曾引進五星級餐飲與樂團演出，將淡水河觀光從傳統渡輪推升至「頂級宴席遊輪」的新高度，不僅是企業包船、浪漫婚宴的指標首選，更是當年台灣藍色公路最風光的代表作。

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然而，華麗的背後卻隱藏著嚴峻的營運挑戰。隨著近年淡水河道淤積問題日益嚴重，重達500噸的皇后號面臨「吃水過深」的致命傷，航行必須嚴格仰賴漲潮時段，導致營運時數大幅縮減。在「看天吃飯」的限制與高昂維護成本的雙重壓力下，經營團隊最終痛下決心，將船隻轉售海外買家。

據悉，「大河之戀皇后號」在今日駛離關渡後，將先行停靠台北港進行最後整備，隨後由貨輪載往目的地菲律賓，續寫它的航行新篇章。

「大河之戀皇后號」外觀致敬19世紀馬克吐溫時代的密西西比河風格，船尾標誌性的紅色巨大明輪，曾是淡水河上最具辨識度的文化地標，也為台灣觀光遊輪史留下絕無僅有的浪漫風華。（民眾提供）

「大河之戀皇后號」多年來扮演著台北河岸觀光的領航者，其潔白船身更承載了無數求婚、慶生與婚宴的動人瞬間。對許多台北人而言，她不只是一艘船，更是這座城市共同度過的浪漫時光。（民眾提供）

皇后遠行後，昔日熱鬧的關渡碼頭顯得落寞，空蕩的泊位僅剩規律浪花拍打岸邊。這座碼頭曾見證無數求婚與慶生的歡笑，今日在寂靜中送別老友，留給台北市民無限的追憶。（記者陳逸寬攝）

「大河之戀皇后號」解纜遠行後，關渡碼頭泊位今日正式淨空。這道曾承載台北人集體回憶的經典地標，隨船身的離去走入歷史，留下一片靜謐的河畔景致，宣告淡水河大型遊輪時代正式落幕。（記者陳逸寬攝）

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