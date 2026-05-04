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    首頁 > 生活

    台中捷運舉辦「淨街慢跑」 下半年還會擴大

    2026/05/04 21:37 記者蘇金鳳／台中報導
    中捷公司舉辦淨街慢跑活動，參與的民眾展現撿拾垃圾成果。（記者蘇金鳳攝）

    中捷公司舉辦淨街慢跑活動，參與的民眾展現撿拾垃圾成果。（記者蘇金鳳攝）

    搭捷運就是環保的象徵；中捷公司攜手全球知名運動用品品牌舉辦首場「捷運綠線淨街慢跑（Plogging）」活動，自中捷市政府站出發，號召民眾邊跑邊撿垃圾，中捷公司表示，未來將持續擴大推動，預計下半年延伸至其他捷運站點，邀請更多市民一起投入綠色行動。

    中捷公司表示，「淨街慢跑」源自瑞典，跑者在慢跑過程中需不時停下腳步撿拾垃圾，兼具運動強度與環境友善，是近年興起的環保運動新趨勢。

    中捷公司總經理朱來順表示，捷運綠線通車已滿5週年，累計運量突破6500萬人次，未來將持續與市民一同為節能減碳努力。

    中捷公司表示，此一首場「捷運綠線淨街慢跑（Plogging）」活動，是在3日晚間舉辦，是由台中捷運公司攜手全球知名運動用品品牌「迪卡儂」共辦。

    活動當日，參與民眾先搭乘捷運前往市政府站，以實際行動支持低碳運輸，隨後展開淨街慢跑，沿途撿拾垃圾。參加者都表示，慢跑結合淨街，不只是運動，更能為城市盡一份心力，是很有意義的體驗。

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