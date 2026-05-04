台南第2家好市多來了！還附設加油站 開幕時間與地點曝光

好市多商場位在生產路與崇聖路口。示意圖。（財稅局提供）

台南第2家好市多要來了，預計將引進南台灣第1間好市多加油站，消息一出引發討論。南市府證實「台南市東區商4商業設施促參案」3/31已與好市多簽約，基地位在生產路與崇聖路口，將為東區注入商業發展動能。

預計2028年營運

台南第2間好市多已正式簽約，基地位置在東區且鄰近鐵路地下化後新增的南台南車站，為避免排隊車流影響交通，基地將採內縮設置，並提供500坪的開放空間與170坪的公益空間回饋地方。市府表示，東區新都心段25、26地號等2筆商業區土地，經去年8月評定好市多為最優申請人，順利於今年3月完成議簽約，預計今年底至明年初動工，於2028年完工及營運。

請繼續往下閱讀...

消息曝光後吸引不少民眾關注，尤其是以優於市場價格的好市多加油站，更是引發熱烈討論，網友紛紛留言表示：「有加油站，那可以準備辦卡了」、「加油站，讚啦」、「好市多加油很省」、「以後可以去好市多加油了」、「我可以在好市多加油了」。

財稅局說明，好市多規劃約3700坪商場空間及1000席以上停車格位，規模均較現有1店（北區）更為寬敞；市府要求好市多必須於商場內規劃及回饋超過500坪開放式空間，及170坪公益空間提供市府及市民彈性使用，其中公益空間可辦理親子活動、做為支持青創、小農等展示平台或供里民辦理活動等。好市多亦在生產路一側規劃設有公共藝術裝置的行人廊道。

好市多規劃約3700坪商場空間，與1000席以上停車格。示意圖。（財稅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法