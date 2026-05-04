無視路人勸架！中山商圈出現「2肥鼠釘孤枝」吸百萬人關注

有民眾昨（3）日晚間路過中山商圈，撞見2隻體型巨大的老鼠當街鬥毆。（照片由Threads網友「songshan0602」授權提供，本報合成）

台北市鼠患災情延燒成「安鼠之亂」，許多民眾透過社群網路、民間通報系統等管道，發布目睹老鼠大軍出沒的實際地點。一名男網友分享，自己昨（3）日晚間路過北市中山商圈，偶然撞見2隻肥碩老鼠當街上演全武行，於是主動上前「勸架」，並將火藥味過程用手機拍下，事後他把畫面上傳至Threads，吸引逾200萬人次瀏覽。

從男網友分享的影片顯示，只見路邊水溝有2隻巨鼠互相纏鬥，雙方戰況激烈，讓原PO看傻眼，期間不斷對2鼠喊話「不要吵架，不要打了」、「有什事情好好講啦」，然而2鼠完全不聽勸，持續猛烈互毆彼此，最後原PO在原地用力一跳，才讓2鼠嚇得分開。另外，原PO還在貼文以經典迷因吐槽：「要打去練舞室打！」

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不少網友看完影片後笑說，「89鼠」、「鼠禁之巔」、「鼠勾以爹死捏」、「打得你鼠我活」、「中山杯料理鼠王格鬥賽」、「鼠一鼠二的打架功力」、「鼠王安：不要打架！要和平，要躺平！」、「中山區不管是人還是老鼠，都是兵家必爭之地」、「活潑有活力的鼠鼠們，去台北市政府內練舞喔！中央核可的練舞用地」。

另有網友調侃，「要打去萬安家打」、「台北真的是油水很多欸」、「要打，去王鴻薇辦公室打」、「有蔣萬安市長做靠山，現在都不怕人了！」、「不會面對事實的藍白共匪：造謠，是南部帶上的」、「鴻薇：這是民進黨的陰謀，中山區沒有老鼠」、「造謠薇會說這是民進黨的工讀生，多了打架戲碼可以領比較多」。

也有人擔憂老鼠打架，是數量過多導致，「打輸的溝鼠會往外跑喔」、「老鼠缺乏食物是會吃同類的」、「這是老鼠多到開始要搶地盤了嗎？」、「哇！萬安的寵物，現在多到要打架搶地盤！」、「台北老鼠已經培養出不怕人的基因，專心互打爭地盤」、「鼠群太多太擠就會跑出來開打了，那附近下水道水溝裡面應該很精彩」。

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