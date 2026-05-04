為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「育兒減工時2.0」啟動！北市補助加碼 計畫延長至年底

    2026/05/04 19:51 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市長蔣萬安今活動受訪。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安今活動受訪。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安出席今（4）日台北市115年度五一勞動節表揚大會，並親自頒獎表揚8名模範勞工、206名優秀勞工、9名優秀工會會務人員及55家優良工會。另，蔣萬安也在活動中宣布「育兒減工時計畫2.0」補助企業上限加碼，從原先10萬元提高至20萬元。勞動局補充，已申請原計畫的企業也適用「育兒減少工時2.0」試辦計畫，鼓勵更多事業單位踴躍參與。

    勞動局說明，已申請原計畫並經審核同意補助之企業，同樣適用本次2.0試辦計畫；若因本次最高補助金額提高、實際申請人數增加或實施計畫之期程變動，可填妥「變動申請表」並檢附相關證明文件向本局申請變更。此外，2.0試辦計畫實施時間，也從10月31日延長至12月31日，核銷作業則最延長至2027年2月17日前完成。

    勞動局補充，關於「育兒減工時2.0」試辦計畫內容，凡登記設立在台北市的事業單位，育有12歲以下子女且確實有親自接送需求的受僱者，實施「減少工時、不減薪」的福利制度，即可向勞動局提出補助申請。雇主所提供的減少工時安排，須每月至少實施10日，且至少實施3個月。符合規定者，市府將補助雇主每名受僱者於計畫期間實施時數薪資之八成，每名受僱者最高補助新台幣一萬五千元整，每家事業單位的總補助上限為20萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播