「育兒減工時2.0」啟動！北市補助加碼 計畫延長至年底

台北市長蔣萬安今活動受訪。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安出席今（4）日台北市115年度五一勞動節表揚大會，並親自頒獎表揚8名模範勞工、206名優秀勞工、9名優秀工會會務人員及55家優良工會。另，蔣萬安也在活動中宣布「育兒減工時計畫2.0」補助企業上限加碼，從原先10萬元提高至20萬元。勞動局補充，已申請原計畫的企業也適用「育兒減少工時2.0」試辦計畫，鼓勵更多事業單位踴躍參與。

勞動局說明，已申請原計畫並經審核同意補助之企業，同樣適用本次2.0試辦計畫；若因本次最高補助金額提高、實際申請人數增加或實施計畫之期程變動，可填妥「變動申請表」並檢附相關證明文件向本局申請變更。此外，2.0試辦計畫實施時間，也從10月31日延長至12月31日，核銷作業則最延長至2027年2月17日前完成。

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勞動局補充，關於「育兒減工時2.0」試辦計畫內容，凡登記設立在台北市的事業單位，育有12歲以下子女且確實有親自接送需求的受僱者，實施「減少工時、不減薪」的福利制度，即可向勞動局提出補助申請。雇主所提供的減少工時安排，須每月至少實施10日，且至少實施3個月。符合規定者，市府將補助雇主每名受僱者於計畫期間實施時數薪資之八成，每名受僱者最高補助新台幣一萬五千元整，每家事業單位的總補助上限為20萬元。

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