澎湖漁業生物研究中心 代理主任城振誠真除

澎湖漁業生物研究中心主任，城振誠（右）正式真除。（澎湖漁業生物研究中心提供）

澎湖海洋研究重鎮，澎湖漁業生物研究中心，今（4）日舉行新任主任真除典禮，由農業部水產試驗所長張錦宜主持並監誓。真除主任職務的城振誠在就職演說中擘劃澎湖中心「穩定中求發展」的未來願景，強調將以務實科研應對全球環境變遷的考驗。

城振誠指出，澎湖中心是台灣漁業研究的一環，正面對極端氣候與資源枯竭的嚴峻挑戰。他強調，水試所的研發方向必須直擊問題核心，創造永續未來。城提出明確的發展步驟，就是「穩定中求發展」。「穩定不代表守舊，而是為了讓每一次跨步都能踩在堅實的土地上」。

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城主任分享了其對目標設定的觀點，作為對全體同仁的期許：「竭盡所能才能達成的目標，這叫挑戰；竭盡所能卻離目標仍然遙遠，那叫好高騖遠」。他希望澎湖中心是一個敢於接受「挑戰」的團隊，對於未來的治理願景，他表示：「成果歸於團隊，榮耀獻給水試所」。

城主任特別強調身心健康的重要性。他叮囑同仁，在實驗室工作與海上調查之餘，務必保持強健體魄，「有健康的同仁，才有強大的研究中心」。最後，城主任誠摯祝福澎湖中心各項業務平安順利，並期許在張所長的領導下，與同仁攜手為台灣海洋與漁業開創更美好的明天。

澎湖漁業生物研究中心主任真除，象徵改朝換代。（澎湖漁業生物研究中心提供）

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