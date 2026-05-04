北市環保局與環境部討論「鼠患」 局長回應投藥地圖設置、誘導投藥說

台北市環保局長徐世勲。（記者方賓照攝）

台北市老鼠議題持續延燒，台北市環保局長徐世勲今（4）至環境部協議討論鼠患到底該怎麼樣去界定、或是到目前有沒有什麼特別的規範界定，判斷是不是有鼠患，「環境部現在的確也沒有」；雖環境部尚未核准使用賀爾蒙性用藥，不過如果有好的、可以使用的藥物，環境部也很歡迎他們來申請。徐世勲回應投藥地圖設置建議，說明投藥是最後手段，之後會統一公開所有防治鼠類的相關做法。

關於媒體報導議員林亮君「誘導環保局投藥」，徐世勲解釋，目前用藥方式是在鼠洞口投放藥物，直接將藥劑塞入鼠洞以及鼠洞周邊孔隙。為了要讓議員辦公室了解投藥狀況，環保局特別把原本覆蓋在鼠洞旁的樹葉拉開拍照，要讓議員知道同仁很努力執行。

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徐世勲說，後來照片被放大了很多倍，讓大家誤以為是隨便投放，這對第一線清消同仁來說非常沮喪，因為他們完全是依照處理鼠藥的標準作業方式執行。徐世勲強調，還是希望大家能回歸理性與專業，並尊重專業，希望能把事情做好。

徐世勲補充，民眾在這段時間有通報，擔心寵物因為誤食鼠餌、鼠藥而造成傷害。環保局也向動保處詢問過，總共有3例通報，經實際了解後，這3例都跟鼠餌沒有關係。

台北市長蔣萬安被問及老鼠相關議題，則說市政府一直以來就跨局處進行整個處理老鼠的問題，從年初開始都沒有鬆懈；關於老鼠地圖、與議員林亮君溝通狀況等，蔣萬安說環保局會說明、評估。

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