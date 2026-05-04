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    首頁 > 生活

    屏東YouBike 5/6起 iPASS Money掃碼也能租借

    2026/05/04 18:43 記者葉永騫／屏東報導
    屏東YouBike 5/6起用iPASS Money掃碼也能租借。（屏東縣政府提供）

    屏東YouBike 5/6起用iPASS Money掃碼也能租借。（屏東縣政府提供）

    屏東公共自行車YouBike與iPASS Money深度整合5月6日正式上線，未來屏東縣民與遊客僅需手機在手，即可一鍵租借，輕鬆穿梭於屏東縣各地區，感受數位支付帶來的通勤便利。

    縣府交通旅遊處表示，屏東YouBike自推動以來，已成為縣民通勤、通學及遊客觀光，串聯交通網絡的關鍵環節。為響應數位轉型趨勢，正式導入iPASS Money行動支付功能，解決民眾忘記帶實體卡或餘額不足的痛點；未來使用者僅需透過手機App即可快速租借，讓公共運輸與數位支付生態系統無縫接軌。

    為確保上線後民眾能順暢使用，建議使用者可先行參考以下操作步驟，一、註冊綁定：打開YouBike 2.0 App，進入「設定支付方式」，選擇iPASS Money並完成帳戶授權綁定。二、啟動掃碼：租借時，點選App中的「掃碼借車」。三、感應取車：對準車機螢幕上的QR Code進行掃描，或輸入驗證碼，確認解鎖後即可取車出發。

    屏東騎YouBike 2.0享前30分鐘免費，優惠政策持續到115年底；使用TPASS行政院通勤月票「屏東公車暢行299」、「屏東無限暢行399」或「南高屏999通勤月票」等方案，皆享屏東公共自行車（含YouBike 2.0E）前30分鐘免費，不限騎乘次數，民眾可以多加使用。

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