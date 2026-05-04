1600艘船舶滯留荷姆茲海峽 我業者包括在內

行政院長卓榮泰今（4）日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」。（行政院提供）

因應中東戰爭情勢變化，行政院長卓榮泰今（4）日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」。外交部最新情勢顯示，目前全球約有1600艘各國船舶滯留於荷姆茲海峽，其中亦包含我國業者8艘船舶。卓揆請交通部透過外交部與外國政府及本國企業保持聯繫，妥善說明協助方案及期程，務求儘速協助船舶恢復正常航行。

在重要原物料供應方面，卓揆指出，中油「新三輕」目前正進行停爐檢修，預計於5月23日恢復供應，檢修期間請經濟部持續掌握期程並密切觀察市場需求變化，強化與業者間之溝通協調機制，包括與台塑化保持密切聯繫，以利必要時提供支援，確保整體供應穩定。另瀝青庫存約6.1萬噸，依國內每月需求約1.9萬噸估算，可足量供應至7月底；塑膠袋部分，政府亦持續協助業者取得所需原料與庫存。

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卓揆進一步表示，目前肥料、飼料玉米及塑膠等重要民生與產業物資供應情形均維持穩定，政府將持續掌握原物料供需狀況，並視市場變化適時調整供應與調度措施，以確保農業生產及民生需求無虞。

在交通運輸方面，卓揆表示，「計程車油價折讓措施」預計於5月20日上路，並簡化流程、務求運作順暢；另針對公路客運、國內船舶及國內航空，將維持運價凍漲3個月並由政府補貼價差等措施，以穩定運輸價格。請交通部於措施實施前加強宣導並如期完成整備工作，協助業者減輕負擔。

卓揆進一步指出，政府已透過吸收部分能源成本穩定油價，其中中油截至5月3日已吸收汽、柴油成本約132億元，以降低國際油價波動對國內民生之影響，並感謝各界業者配合政府政策，共同維持市場穩定；另請法務部持續強化對聯合壟斷及不法行為之查察，對疑似不法行為應及早主動處理，並針對不實訊息即時澄清與查處，以維護市場秩序。

卓揆最後強調，面對國際情勢持續變化，政府將持續滾動檢討各項因應措施，穩定民生供應與市場秩序，並期盼國際局勢儘早回歸穩定；同時感謝各部會及相關業者共同努力，維持國內經濟與民生安定。

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