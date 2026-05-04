台灣人聽不懂英文？日本漫畫家逛101遇這事超驚訝 台網苦笑回......

日本漫畫家塀在X分享自己過去到台北101使用英文跟店員對話結果碰壁的經驗。（資料照）

今年4月動漫新番《上伊那牡丹，醉姿如百合》，開播後憑藉高品質作畫、精緻氛圍描寫及「百合CP（指代女性之間親密情誼）互動」收穫不少粉絲。作者塀（へい）近日在社群分享自己過去到台灣旅遊的經驗，笑稱當時用英文與台灣人無法溝通，改用日文竟然就馬上獲得回應，意外掀台網討論。

日本漫畫家塀本月2日在X發文，「幾年前去台北101，我用英文問店員『這間店幾點開始營業？』結果完全沒溝通成功（雖然是我的英文不好），但我父親用日文問了同樣的問題，對方居然聽懂了，讓我覺得各種意義上都很厲害。」

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這篇推文隨後被分享到PTT引發鄉民熱議，「單純日本人的英文人類聽不懂吧」、「感覺是日式英文的問題」、「日本人的英文口音對台灣人來說應該是真的不好懂」、「日本人講英語？我想你講日語應該比較多人懂」、「不是聽不懂英文，是聽不懂用片假名發音的英文」、「不少人日聽應該是比英聽好不少」、「日式英文比印度英文更過分」。

日本漫畫家塀在X分享自己過去到台北101使用英文跟店員對話結果碰壁的經驗。（圖翻攝自X:@tonarinohey）

日本漫畫家塀的作品《上伊那牡丹，醉姿如百合》最近動畫化。（圖翻攝自X:@tonarinohey）

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