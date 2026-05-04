台灣人聽不懂英文？日本漫畫家逛101遇這事超驚訝 台網苦笑回......2026/05/04 20:02 即時新聞／綜合報導
日本漫畫家塀在X分享自己過去到台北101使用英文跟店員對話結果碰壁的經驗。（資料照）
今年4月動漫新番《上伊那牡丹，醉姿如百合》，開播後憑藉高品質作畫、精緻氛圍描寫及「百合CP（指代女性之間親密情誼）互動」收穫不少粉絲。作者塀（へい）近日在社群分享自己過去到台灣旅遊的經驗，笑稱當時用英文與台灣人無法溝通，改用日文竟然就馬上獲得回應，意外掀台網討論。
日本漫畫家塀本月2日在X發文，「幾年前去台北101，我用英文問店員『這間店幾點開始營業？』結果完全沒溝通成功（雖然是我的英文不好），但我父親用日文問了同樣的問題，對方居然聽懂了，讓我覺得各種意義上都很厲害。」
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這篇推文隨後被分享到PTT引發鄉民熱議，「單純日本人的英文人類聽不懂吧」、「感覺是日式英文的問題」、「日本人的英文口音對台灣人來說應該是真的不好懂」、「日本人講英語？我想你講日語應該比較多人懂」、「不是聽不懂英文，是聽不懂用片假名發音的英文」、「不少人日聽應該是比英聽好不少」、「日式英文比印度英文更過分」。
数年前、台北101で、店員さんに「このお店何時から開きますか？」って英語で尋ねたら全然通じず（私の英語が悪いのだが）、うちの父が日本語で同じこと聞いたら通じてて色々凄いなと思った。— 塀（HEY）＠アニメ放送中???? （@tonarinohey） May 2, 2026
日本漫畫家塀在X分享自己過去到台北101使用英文跟店員對話結果碰壁的經驗。（圖翻攝自X:@tonarinohey）
日本漫畫家塀的作品《上伊那牡丹，醉姿如百合》最近動畫化。（圖翻攝自X:@tonarinohey）