南北溫度兩樣情全台降雨機率高！ 下一波鋒面報到時間出爐

一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

再濕答答一天！中央氣象署預報，明天（5日）各地降雨機率偏高，北台灣整天濕涼，白天僅22、23度，南部則可達30度左右，週三、週四氣溫回升，轉為迎風面有局部降雨，其他地區多雲到晴，預估週五、週六會有下一波鋒面通過、東北季風稍增強，屆時中部以北、東半部地區及恆春半島又回轉為有雨天氣，中南部影響較小，到了週日水氣減少、氣溫會逐漸回升。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天持續受到東北季風、華南雨區東移影響，各地降雨機率高，都可能出現局部短暫陣雨，特別是中部以北、宜蘭地區降雨較多，尤其北部地區、中部山區有局部大雨發生，到了晚上降雨逐漸趨緩，變得更為零星。週三、週四轉成偏東風環境下，迎風面東半部、恆春半島局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

請繼續往下閱讀...

黃恩鴻指出，週五、週六另一波鋒面通過、東北季風稍增強，中部以北、東半部地區及恆春半島又轉為局部短暫陣雨天氣，尤其中部以北可能出現局部雷雨。到了下週日水氣減少，受東北季風影響，迎風面北部、東半部地區及恆春半島局部短暫陣雨，午後各地局部降雨，中南部多雲到晴、降雨機率較低。下週一東北季風減弱，氣溫回升，又轉為偏東風，迎風面東半部、恆春半島會有局部降雨，其他地區多雲到晴。

明天北台灣感受整天偏濕涼、溫度變化不大！溫度部分，黃恩鴻說，今晚到明天清晨北台灣僅18、19度，其他地區20至23度，明天白天北部、宜蘭也只有22、23度，中部、花東24至27度，南部可達30度左右。週三、週四氣溫回升，各地白天溫度普遍達30度以上，早晚21至24度。

黃恩鴻指出，週五、週六受到下一波鋒面、東北季風影響，溫度略降，週六北台灣白天略降至25、26度，其他地區27至30度，各地早晚溫度變化不大，仍有21至23度。到了週日仍受東北季風影響，溫度再略為回升，北部、宜蘭、花蓮26、27度，其他地區29至31度，下週一各地也會再更回溫一些。

黃恩鴻提醒，回暖時期週三晚上到週五清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法