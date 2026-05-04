機票變貴？ 國籍航空5月燃油附加費不調漲

國籍航空華航、長榮航、星宇航皆表示，5月燃油附加費不調漲。飛機示意圖。（資料照）

受到中東戰火影響，3月份全球油價暴漲，國籍航空燃油附加費4月大漲；對此，國籍航空華航、長榮航、星宇航皆表示，5月燃油附加費不調漲，短程航線（包含香港航線）仍維持每航段收取45美元，長程航線每航段117美元。

交通部民航局核定，4月7日起國籍航空從台灣出發的國際航線客運燃油附加費調漲，短程航線將由每人17.5美元調漲為45美元（約新台幣1422元），長程航線將由每人45.5美元調漲為117美元（約新台幣3698元）。

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依台灣中油5月公告航空燃油平均一桶價格208.78美元，及基準油價每桶40美元。長榮航空今天在官網宣布，5月不調漲燃油附加費，依台灣中油5月公告航空燃油平均一桶價格208.78美元，及基準油價每桶40美元，長榮航每運送一名長、短航線旅客，自行吸收部份分佔新增燃油成本支出的85%與66%。

中華航空表示，將持續關注油價走勢，5月燃油附加費依相關機制提報民航局，台灣地區出發行程燃油附加費，短程航線（包含香港航線）每航段收取45美元，長程航線每航段117美元。

星宇航空官網也公告，經報請民航局轉報交通部備查自2026年4月7日起，針對台灣地區出發行程所收取客運燃油附加費，短程航線每航段45.00美元，長程線每航段117.00美元。

星宇航空指出，去年7至12月客機燃油成本佔營業成本比例為26.69%。依台灣中國石油公司4月公告航空燃油平均一桶價格203.76美元，及基準油價每桶40.00美元，也就是說每運送一名長、短程航線旅客，新增燃油成本支出分別為258.69美元與59.92美元。扣除奉准徵收的附加費後，星宇航空自行吸收部份分別佔新增燃油成本支出之64%、42%。

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