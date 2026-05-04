阻絕外縣市廢棄物 宜蘭於國5、台9等重要道路啟動AI監控

拒外縣市廢棄物跨境宜蘭非法棄置，國5等重要道路智慧監控正式啟用。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府為有效遏止外縣市廢棄物跨境到宜蘭非法棄置，今天正式啟動「蘭陽智慧千里眼計畫」，已於國道5號、省道台2線、台7甲線、台9線及台9丁線等關鍵道路節點完成智慧監控設備部署，並透過AI科技導入環境治理，打造更即時、更精準查緝機制，要讓環保犯罪無所遁形。

宜蘭縣前兩年，屢傳外縣市事業廢棄物運到縣內偷倒棄置，縣環保局向環境部申請經費，在聯外道路重點路段部署智慧圍籬，盼阻絕非法廢棄物入侵。縣府表示，因應廢棄物非法棄置型態日益多元，縣政府持續精進科技執法力度，將傳統的「人力稽查」轉型為「科技治理」。

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代理縣長林茂盛表示，已於國道5號、省道台2線、台7甲線、台9線及台9丁線等關鍵道路節點完成智慧監控設備部署，結合高解析影像系統與人工智慧辨識技術，成功轉型成主動預警機制查緝模式，打造全天候、全方位的環境監控網絡。

縣府補充，智慧系統核心已完成建立違規車輛資料庫進行預警通報，並持續追蹤更新，未來將持續透過AI學習自動辨識疑似載運廢棄物車輛特徵，並評估運用監控資料模擬回溯車輛行駛軌跡，將像「千里眼」般即時掌握可疑車輛動態，達到「看得更廣、抓得更快」目標，使環保犯罪無所遁形。

縣環保局表示，非法棄置廢棄物不僅嚴重破壞國土安全，後續環境復原改善作業成本更對環境影響極鉅，涉犯廢棄物清理法最高可處5年有期徒刑及1500萬元罰金，相關業者切勿心存僥倖，「蘭陽智慧千里眼」正式啟用，象徵著宜蘭環保執法邁入科技治理的新里程碑。

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