南市攜手日本那珂市 從水圳騎進校園交流

日本茨城縣那珂市長先崎光（前左）率團參訪台南市海佃國小。（台南市政府提供）

日本茨城縣那珂市長先崎光今日率領市議會、家長及中小學生近50人參訪海佃國小。訪團昨日完成「台江水日」來回約70公里單車壯遊，追尋嘉南大圳水源足跡，今天走進校園，海佃國小學生以英語介紹校園特色，並透過環境偶劇及「小台江水手」導覽，分享台江流域學習、環境守護以及雙語課程成果，讓台日友誼延伸到校園學習。

市長黃偉哲表示，台南市與日本茨城縣那珂市自2024年締結友誼市以來，雙方因飛虎將軍廟結緣，並透過台江水日單車溯源、城市互訪及教育文化交流，讓情誼持續深化。本次那珂市師生走進海佃國小，也象徵兩市交流從城市情誼進一步走入校園，讓下一代在真實互動中理解彼此文化。市府將持續促進教育、文化等多元交流，讓臺日友誼在孩子身上延續。

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教育局長鄭新輝表示，海佃國小長期以台江流域為課程場域，將環境教育、雙語學習與國際交流結合，這次學生以英語接待日本訪賓，並由「小台江水手」介紹山海圳國家綠道、淨堤護溪、藍碳生態牆及護蟹公車亭等學習成果，展現學生從認識土地、守護環境到自信表達的完整學習歷程。

海佃國小校長郭芳朱表示，海佃國小與那珂市近年交流密切，除先崎光市長持續參與台江水日單車溯源活動外，今年1月曾率那珂市教育長及校長到校參訪，2月也率教師團隊前往那珂市菅谷小學進行教育交流。預計於7月帶領學生赴日，分享貝克氏鹽草研究成果，持續深化雙方在環境教育與國際交流上的夥伴關係，為台日學生創造更多元的學習經驗。

先崎光表示，已連續多年參與台江水日單車溯源活動，從台江騎乘至烏山頭水庫的過程中，深刻感受到海佃師生守護環境的行動力與熱情。他認為環境保護是全球共同課題，期待未來那珂市與台南市學生持續交流，透過學習與實踐，共同為環境永續努力，也讓兩市友誼在下一代的交流中持續深化。

日本茨城縣那珂市參訪團至台南市海佃國小互動交流，海佃國小學生以英語介紹校園特色。（台南市政府提供）

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