一鍵租車 台南YouBike導入iPASS MONEY行動支付

南市府交通局與微笑單車、一卡通緊密合作，納入電子支付帳戶iPASS MONEY作為掃碼借車的新選項。（台南市政府提供）

台南公共自行車YouBike導入iPASS MONEY支付功能，5月6日正式上線，與台中市、嘉義縣、嘉義市及屏東縣等5縣市同步，連同已啟用的高雄市，完成中南部YouBike電子支付功能串聯，民眾騎乘可一鍵租借。

南市交通局長王銘德表示，為提供市民及觀光旅客更優質的公共自行車服務，並響應數位轉型趨勢，微笑單車與一卡通已完成系統升級，正式導入iPASS MONEY行動支付功能，象徵台南邁向「無卡化」里程碑，解決民眾未攜帶實體卡或餘額不足之困擾；未來使用者僅需透過手機App即可快速租借。

請繼續往下閱讀...

為鼓勵民眾體驗數位支付的便利，一卡通同步推出好康，5月6至31日使用者只要在YouBike官方App綁定iPASS MONEY，並於台南市（及其他iPASS MONEY掃碼借車功能適用之縣市）掃碼租用YouBike 2.0或2.0E，活動期間內有任一筆扣款金額大於0元之交易，即可獲得7-ELEVEN 20元優惠券（每人限得1張，總限量2萬份，贈完為止）；符合資格之民眾，優惠券將於還車扣款成功後5分鐘內，自動派送至iPASS MONEY App的「優惠券專區」。

王銘德表示，YouBike2.0租賃系統從2023年起啟用後，截至今年4月，租賃站共計685處，投入7580車（YouBike2.0 5940車、YouBike2.0E 1640車），南市37行政區均已辦理選點現勘及設站，預計在今年底完成第二階段YouBike2.0系統租賃站200站的擴充計畫，達到825站租賃站的規模，並已累計人次超過1300萬人次，可串聯嘉義、高雄、屏東等南台灣生活圈。

民眾可於YouBike官網上查看如何在YouBike APP上綁定iPASS MONEY。（台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法