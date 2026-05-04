中東戰爭瀝青漲價 中市建設局：可穩定供料至6月

台中市建設局致力路平，但美伊戰爭造成瀝青價格上揚，引發外界憂心。（市府提供）

美伊戰爭致使原物料缺貨；市議員江肇國今天在市議會指出，瀝青價格已上漲35%，若以每100公尺道路平均約需使用25公噸瀝青，等於鋪路100公尺就多花20萬，每一公里多200萬，100公里就要多出2億元，此僅是路平的經費，還有日常修補、興建工程，市府如何因應？

建設局長陳大田表示，目前可穩定供料至6月。建設局表示，受國際情勢影響，國內瀝青供料確有趨緊及價格波動情形；期間市府均有掌握，並持續洽中油及台塑公司，目前尚可穩定供應至6月份，中油及台塑亦積極拓展非中東地區多元油料來源，以分散供應風險。

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議員江肇國指出，美國及伊朗的戰爭瀝青價格已上漲35%，若以每100公尺道路平均約需使用25公噸瀝青，一公里就要多花200萬。中市府每年燙平計畫約100公里，養工處去年156公里，100公里就要多出2億元，經費難以因應，而備料是否足夠，也必須面對。

江肇國擔心，這只是燙平數字，還有日常修補，還有興建工程，而瀝青成本上漲，面對的問題不僅廠商施作意願會下降，路面修補的頻率也會下降，甚至工程也會排擠，若備料不足，不只無法燙平，甚至連路面有大坑洞恐怕都無法及時修補。

江肇國強調，若中東戰爭遲遲不結束，瀝青的物料進不來，供需將失衡，工程就會停擺，要求在場的副市長黃國榮要協助建設局，要進行評估、要推演，要有預算的追加。

建設局指出，目前重大工程及道路養護作業均正常推動，未受影響；但為審慎因應後續供料變化，若供料吃緊將配合調整施作優先順序，優先辦理坑洞修補、小型修繕及緊急搶修，並以通學路線為優先。至於專案計畫及路平計畫，將依實際供料情形滾動檢討。

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