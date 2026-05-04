台北鼠亂延燒......漢他病毒致死率50％？ 前台大醫師曝真相！

漢他病毒主要以嚙齒類動物作為傳染媒介。（美聯社檔案照）

台北鼠患越來越嚴重，不少民眾憂心主要以嚙齒類動物作為傳染媒介的漢他病毒疫情擴大，還有不少媒體渲染該病毒死亡率高達50%，搞得人心惶惶。對此，前台大醫院感染科醫師林氏璧（孔祥琪）分享事實查核中心的澄清資訊，台灣流行的漢他病毒型別致死率低，病徵也較輕微，大家別自己嚇自己。

林氏璧今天（4日）在其臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」貼文表示，「新聞上不知為何開始傳漢他病毒死亡率50%。這已經很客氣了，年初時那一次網路有在傳9成的。」他並整理事實查核中心針對漢他病毒的澄清資訊重點，「首先，漢他病毒所引起的臨床症狀主要可分成二類，一類是『漢他病毒出血熱伴隨腎症候群』，主要發生在歐亞大陸；另一類是『漢他病毒肺症候群』，主要發生在美洲地區。台灣多半是前者，後者非常零星。」

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「第二，不同血清型別的漢他病毒所引起的臨床症狀及疾病嚴重程度有很大的差異。台灣鼠隻檢出的漢他病毒型別主要為首爾病毒，引起的病徵較輕微。根據世界衛生組織統計，致死率約為1–2%。且請注意是引起了『漢他病毒出血熱伴隨腎症候群』這種比較重症形式的時候，致死率是1–2%，如果只是輕症的話，致死率就更低了。絕大多數人得了，也就是新聞標題上的『一開始像感冒』罷了，少數人才會重症。真的不用自己嚇自己。」

「第三，台灣從未有漢他病毒大流行，在台灣並非常見疾病，我個人在台大醫院感染科時親眼所見記得僅有2例左右。2001年至2021年，每年的漢他病毒出血熱病例絕大多數維持在個位數，僅2020年有11人染疫較多。比較近6年同期，從2022到今年、各年1至5月確診數依序為2、4、3、3、2例，今年漢他病毒症候群確診數並未顯著增加。」

「第四，年初台北70多歲、有慢性病史老翁為『25年來首見通報漢他病毒症候群死亡個案』。這很明顯和50%的死亡率有明顯落差。第五，台灣目前主要見到的漢他病毒是與韓國、日本等地相近的首爾病毒，症狀相對溫和；中國常見的則是漢灘病毒，致死率、疾病嚴重度較高。」

最後林氏璧提到今天傳出大西洋郵輪發生漢他病毒群聚已有3例病歿的事件，「因為是阿根廷出發的，我猜測應該是引起漢他病毒肺症候群的病毒株，那個致死率比較高，文獻上可達35-50%。我在想有些醫師可能是把這裡的資訊拿來台灣嚇大家了。」

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