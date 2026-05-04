桃市蘆竹區公所新行政園區改自建 8月發包

蘆竹區人口成長快速，原有區公所設施已不敷使用。（資料照）

桃園市蘆竹區新行政園區波折不斷，從BOT促參模式拍板改為自建，終於要在今年8月辦理統包工程招標，預計2028年開工、2032年完工，屆時將有12個單位進駐，桃市府表示，施工過程將租用附近空間，作為區公所臨時辦公廳舍。

議員劉勝全今（4）日於市議會市政總質詢，針對蘆竹區新行政園區提出質詢，他表示，新行政園區從經發局、民政局到工務局，從BOT模式改為自建，經費也從當初的17億，歷經物價調漲，飆升到近45億元，如今總算是看到一點眉目，除了臨時辦公廳舍規劃，未來進駐單位也要謹慎考量，像是交通分隊是否適合放在新行政園區。

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桃市府說明，蘆竹新行政園區基地位於現有蘆竹區公所及南崁公有零售市場，採拆除重建方式辦理，規劃興建地下4層、地上12層建築，總樓地板面積包含社會住宅約5萬平方公尺，並設置汽車373席及機車147席停車空間，總經費約45億元，現已完成專案管理決標，正在進行設計準則與需求整合作業，預計今年8月辦理統包工程招標、12月完成決標，明年辦理設計及建照申請，2028年開工、2032年完工啟用。

桃市府表示，蘆竹新行政園區規劃整合蘆竹區公所及南崁公有零售市場，打造具多元機能的複合式行政園區，並導入社宅、公共托育、長照/日照中心等社福設施，共計12個需求單位進駐，包含蘆竹區公所辦公廳舍、地方稅務局蘆竹分局、社會局家庭服務中心、社會局身心障礙者服務中心、社會局老人福利服務中心、社會局身心障礙者社區式日間照顧服務據點、市民活動中心、婦幼發展局公托中心、經濟發展局市場及商場、衛生局長照分站、環境管理處蘆竹中隊及約120戶社宅。

市長張善政表示，新行政園區興建過程，蘆竹區公所會另外找地方設置臨時辦公廳舍，原本規劃在區公所對面停車場蓋鐵皮屋，但這個方案並不好，已決定在新處所承租空間使用。

桃市府表示，臨時辦公廳舍租賃案將於今年5月公告上網、6月完成評選決標，若無人投標或無合適地點，將於新南路停車場設置組合屋作為備案。

此外，新行政園區原規劃警察局交通單位進駐，因屬性比較特別，因此將南崁派出所另在區公所對面興建專用大樓，仍有都市計畫變更的程序要進行。

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