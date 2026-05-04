台南51連假湧入132萬人次 老街商圈觀光熱度爆棚

遊客安平古堡郊遊踏青。（台南市政府提供）

51連假落幕，台南累計超過132萬人次造訪，觀旅局統計，以台南老街與商圈3天累計逾93萬人次到訪最多。

此外，安平、鹽水、新化及菁寮等老街持續以獨有的慢活步調吸引饕客漫步；國華海安商圈、小西門商圈、南紡商圈、赤崁文化園區、孔廟文化園區、水交社園區等，熱門區域人潮絡繹不絕。

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在自然山海與藝文展館方面，3天共累計逾39萬人次到訪。從山線的關子嶺、梅嶺、虎頭埤及烏山頭水庫等，虎頭埤風景區「2026台南五月音樂季」，集結跨國樂團與草地露營，吸引大批文青與樂迷朝聖，「2026螢光花泉季」更是熱度不斷。

親子族群鎖定頑皮世界、官田遊客中心、尖山埤渡假村、德元埤荷蘭村、葫蘆埤及十鼓仁糖文創園區，享受難得假期，頑皮世界不僅勞動連假，整個5月都有勞工購票優惠，官田遊客中心「西拉雅森活節」音樂祭與毛孩運動會引爆親子客群。

奇美博物館、台南美術館、山上水道博物館，及台灣歷史博物館等指標性藝文館舍，結合左鎮化石園區與隆田文化資產教育園區的專題展演，讓整個連假充滿知性氣息，串聯成為山海戶外與博物館旅遊的最佳體驗。

觀旅局長林國華表示，母親節即將到來，5月9日在歸仁運動公園集結台南人氣吉祥物與民眾近距離互動，同時推出深受歡迎的「鐵馬踅透透」及「雙層巴士城市尋寶開箱GO」遊程，輕旅行串聯歸仁及關廟區周邊特色景點，邀請小朋友帶著爸媽一起到台南繼續同樂。

連假期間國華海安商圈逛街人潮。（台南市政府提供）

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