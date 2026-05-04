華信航空高雄飛馬祖從包機試辦到1週1班 今起增為1週2班

5月4日起，華信航空高雄飛馬祖航線固定航班從1週1班擴增至1週2班。（圖為連江縣政府提供）

華信航空高雄飛馬祖航線由最初包機模式，發展為固定航班，從今天（4日）起，固定航班由1週1班擴增至1週2班，並且機身設計以「馬祖時光機」為概念進行彩繪，今天上午在高雄國際機場舉行首航記者會，班機於10時58分從高雄小港機場起飛，並在今天中午12時24分順利降抵馬祖南竿機場，受到馬祖地方各界歡迎。

本次首航活動前來與會者，包括交通部航政司副司長盧清泉、連江縣長王忠銘、連江縣議會議長張永江、高雄市政府秘書長郭添貴、華信航空董事長陳大鈞，以及活動執行長吳漢中、彩繪設計統籌鄒駿昇、插畫家洪添賢等人出席，並邀請媒體踩線團及高雄旅行業者共襄盛舉。

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王忠銘表示，高雄與馬祖航線從最初採包機模式，逐步發展為固定航班，並由每週1班擴增至每週2航班，顯示中央與地方共同推動觀光交通的成果。他感謝交通部及民航局在航線規劃上的遠見與協助，及高雄市政府在旅遊補助經費鼎力支持，更感謝華信航空提供優質的飛行體驗，讓馬祖能與南台灣更加緊密連結，進一步帶動觀光人潮與地方發展。

張永江則指出，馬祖擁有豐富且多元的觀光資源，包括舉世聞名的藍眼淚奇景、世界唯二的莒光坤坵方塊海、大坵島梅花鹿等自然生態，加上閩東傳統建築與戰地文化底蘊，極具旅遊吸引力，期盼透過航線增班，讓更多南台灣旅客深入體驗馬祖之美。

郭添貴強調，高雄與馬祖過去交通距離遙遠，如今透過航線串聯，交流更加頻繁。此次彩繪機不僅呈現馬祖特色，也融入高雄地標如大港橋及高雄流行音樂中心，讓城市意象隨航班飛行，成為穿梭天際的觀光名片。

此次亮相的「馬祖時光機」彩繪機，由設計師鄒駿昇擔任整體視覺統籌，並與插畫家洪添賢共同創作。設計概念融合旅行箱貼紙、紀念章及郵戳等元素，象徵旅程記憶，並低調呼應馬祖過去戰地前線的歷史。機身圖案納入黑嘴端鳳頭燕鷗、梅花鹿、黃魚、露脊鼠海豚及東引、東莒燈塔等代表性意象，呈現馬祖4鄉5島的自然與人文特色。

5月4日起，華信航空高雄飛馬祖航線固定航班從1週1班擴增至1週2班。圖為飛機降落在馬祖，南竿機場給予噴水禮表達歡迎。（圖為連江縣政府提供）

5月4日起，華信航空高雄飛馬祖航線固定航班從1週1班擴增至1週2班。（圖為連江縣政府提供）

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