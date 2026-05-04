護國神山太空照爆紅！ 玉山徵集多視角美照

台灣出生的太空人林琪兒，從太空拍下台灣的護國神山照片在網路爆紅。（取自副總統蕭美琴臉書）

近期台灣出生的太空人林琪兒，1張從太空拍下台灣的護國神山照在網路爆紅，玉山園區最近也在徵集玉山多視角照片，其中就有從嘉義平地捕捉壯闊主峰，另有從新中橫公路拍下玉山雪景，視角豐富多元，目前已收到近百件，盼能挖掘更多觀賞點，推廣國土之美，收件至5月31日，投稿可上網。

玉山國家公園管理處表示，太空人林琪兒從太空站拍攝到的台灣照片，可見島嶼上清晰綿延的山脈，猶如守護台灣的巨大脊梁，近期引發國人的感動與討論。

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玉管處說，由於園區最近也在徵集玉山多視角照片，並收到許多民眾提供的精彩作品，包括從嘉義平地拍到的壯闊玉山，以及從新中橫公路捕捉到櫻花時節的主峰雪景，徵件於4月中開跑，民眾拍攝地從台中市區到嘉義都有，另有東部如花蓮視角的作品，許多還是未曾被發掘過的視角，入選的30件作品還可獲5000元圖片使用費，民眾可把握機會。

玉山園區徵集主峰多視角照片，有人從嘉義平地捕捉到壯闊主峰（圖右最遠處尖峰）。（李正揚攝，玉管處提供）

玉山園區徵集主峰多視角照片，有人從新中橫拍下玉山雪景。（黃健彰攝，玉管處提供）

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