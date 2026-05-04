為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭搖不停！今天已4起有感地震 民眾心驚

    2026/05/04 15:47 記者游明金／宜蘭報導
    今天迄下午3點已接連傳出4起有感地震，讓民眾相當擔心。（取自中央氣象署）

    今天迄下午3點已接連傳出4起有感地震，讓民眾相當擔心。（取自中央氣象署）

    宜蘭5月1日晚上發生規模6.1級地震，幸未傳出災情；而今天迄下午3點已接連傳出4起有感地震，讓民眾相當擔心。很多人在臉書留言，今天好多有感地震，震很多次，已經是第4次搖了，嚇死寶寶，引起熱烈討論。

    5月1日晚上8點39分，宜蘭縣政府東南方38.7公里海域，發生深度98.3公里，規模6.1的地震，震度4級，感覺相當搖晃，國家警報響起，讓人心驚；中央氣象署當時就預告這幾天可能會有餘震。

    今天從0時開始到下午2點59分，宜蘭分別發生地震規模5.3、3.8、3.6、4.0的地震，震度也分別有1至4級不等。尤其下午3點左右這起4級地震，深度只有5公里，極為淺層。民眾感受相當明顯，民眾在臉書留言「好大的地震」，引起熱烈討論；網友回應：「很有感」、「一開始先上下超明顯，然後就突然晃了」、「今天狂搖耶」、「轟隆隆好大聲」、「今天第4次搖了」。

    交通部公路局表示，下午的地震，南澳鄉規模4.0地震，蘇澳最大震度4級，公路局東區養護工程分局已派員巡查轄管省道路況，如有災情將儘速公布資訊。

    今天下午近3點的地震，深度只有5公里。（取自中央氣象署）

    今天下午近3點的地震，深度只有5公里。（取自中央氣象署）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播