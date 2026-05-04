宜蘭搖不停！今天已4起有感地震 民眾心驚

今天迄下午3點已接連傳出4起有感地震，讓民眾相當擔心。（取自中央氣象署）

宜蘭5月1日晚上發生規模6.1級地震，幸未傳出災情；而今天迄下午3點已接連傳出4起有感地震，讓民眾相當擔心。很多人在臉書留言，今天好多有感地震，震很多次，已經是第4次搖了，嚇死寶寶，引起熱烈討論。

5月1日晚上8點39分，宜蘭縣政府東南方38.7公里海域，發生深度98.3公里，規模6.1的地震，震度4級，感覺相當搖晃，國家警報響起，讓人心驚；中央氣象署當時就預告這幾天可能會有餘震。

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今天從0時開始到下午2點59分，宜蘭分別發生地震規模5.3、3.8、3.6、4.0的地震，震度也分別有1至4級不等。尤其下午3點左右這起4級地震，深度只有5公里，極為淺層。民眾感受相當明顯，民眾在臉書留言「好大的地震」，引起熱烈討論；網友回應：「很有感」、「一開始先上下超明顯，然後就突然晃了」、「今天狂搖耶」、「轟隆隆好大聲」、「今天第4次搖了」。

交通部公路局表示，下午的地震，南澳鄉規模4.0地震，蘇澳最大震度4級，公路局東區養護工程分局已派員巡查轄管省道路況，如有災情將儘速公布資訊。

今天下午近3點的地震，深度只有5公里。（取自中央氣象署）

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