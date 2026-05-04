5/8斗六徵才 婦女、中高齡重返職場最高領6萬元補助

斗六就業服務中心5月8日母親節前夕舉辦徵才活動，歡迎婦女再就業。（斗六就業中心提供）

鼓勵婦女朋友重返職場，勞動部雲嘉南分署斗六就業服務中心將在母親節前夕5月8日，在該中心舉辦一場徵才活動，共有6家廠商提供190個在地職缺，有不少工作月薪都上看5萬元。斗六就業中心表示，針對重返職場的婦女或中高齡，只要穩定就業滿30日每月可領1萬元獎勵金，最高發給6萬元。

斗六就業中心指出，這次母親節徵才活動，有明基材料、特力屋、義美食品、榮成紙業、福懋科技及宇榮高爾夫6家企業到現場設攤，釋出研發主管、生產工程師、技術員及業務人員等共190個多元職缺，其中有多個工作月薪都上看5萬元。

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迎接母親節，現場安排「蘭花苔玉DIY」手作體驗，由求職者親手搓揉泥炭、纏繞苔蘚，象徵親手為自己的職涯扎根，還有「桑啦魔法師」視障按摩團隊現場提供舒壓服務，協助求職者緩解疲勞，透過大師巧手緩解緊繃的肩頸，補足精神後，以最自信的神采與面試官對談。

斗六就業中心主任劉達源表示，力挺婦女或中高齡重返職場二度就業，勞動部放寬及加碼「婦女再就業計畫」及「五五就業促進獎勵」，只要符合條件每月獎勵1萬元，最多可領6個月，相關資訊及條件可洽詢斗六就業中心05-5325105，或上「台灣就業通」網站查詢。

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