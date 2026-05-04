為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    5/8斗六徵才 婦女、中高齡重返職場最高領6萬元補助

    2026/05/04 15:44 記者黃淑莉／雲林報導
    斗六就業服務中心5月8日母親節前夕舉辦徵才活動，歡迎婦女再就業。（斗六就業中心提供）

    斗六就業服務中心5月8日母親節前夕舉辦徵才活動，歡迎婦女再就業。（斗六就業中心提供）

    鼓勵婦女朋友重返職場，勞動部雲嘉南分署斗六就業服務中心將在母親節前夕5月8日，在該中心舉辦一場徵才活動，共有6家廠商提供190個在地職缺，有不少工作月薪都上看5萬元。斗六就業中心表示，針對重返職場的婦女或中高齡，只要穩定就業滿30日每月可領1萬元獎勵金，最高發給6萬元。

    斗六就業中心指出，這次母親節徵才活動，有明基材料、特力屋、義美食品、榮成紙業、福懋科技及宇榮高爾夫6家企業到現場設攤，釋出研發主管、生產工程師、技術員及業務人員等共190個多元職缺，其中有多個工作月薪都上看5萬元。

    迎接母親節，現場安排「蘭花苔玉DIY」手作體驗，由求職者親手搓揉泥炭、纏繞苔蘚，象徵親手為自己的職涯扎根，還有「桑啦魔法師」視障按摩團隊現場提供舒壓服務，協助求職者緩解疲勞，透過大師巧手緩解緊繃的肩頸，補足精神後，以最自信的神采與面試官對談。

    斗六就業中心主任劉達源表示，力挺婦女或中高齡重返職場二度就業，勞動部放寬及加碼「婦女再就業計畫」及「五五就業促進獎勵」，只要符合條件每月獎勵1萬元，最多可領6個月，相關資訊及條件可洽詢斗六就業中心05-5325105，或上「台灣就業通」網站查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播