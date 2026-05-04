台南淺山水蜜桃 新化大坑168休區新亮點

新化大坑168休閒農業區的淺山水蜜桃進入採收期，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

位在淺山的台南新化大坑168休閒農業區，成功種出水蜜桃，進入採收期，果園內香氣四溢，市場訂單絡繹不絕，成為當地推動觀光的新亮點。

大坑168休區總幹事蔡佳儒說，正值台南鳳梨好筍季，新化公所配合舉辦低碳小旅行，母親節當天登場，將首度安排鮮採水蜜桃的農遊體驗，美味行銷地方產業。

請繼續往下閱讀...

水蜜桃就種植在大坑休閒農場的吾寮果園內，業主蔡澄文栽培成功後加以推廣，今年正式量產，各界訂單不斷。蔡澄文表示，當地海拔僅約百米，選擇品種是適合低海拔栽培的「紅玉」與「紅鈴」，比起高山水蜜桃，果實較小，單顆在3至5兩之間，但香氣一樣濃郁，口感紮實，別具風味，收成深受歡迎。

蔡澄文指出，吾寮果園內原有黃金茂谷柑、文旦柚、芭樂等，3年前在友人的推薦下試種低海拔水蜜桃，用心管理，逐漸擴大規模，且品質受到肯定。水蜜桃外皮薄，輕微碰撞都不行，因此多在8分半的成熟度時先行採收，以利後續的包裝作業，伴手禮的形式宅配出貨。

台南新化的淺山水蜜桃深受歡迎，訂單絡繹不絕，忙著裝箱出貨。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法